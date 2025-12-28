ÂçÀôÍÎ¡¡¼ò¹ë¤ÎÂç½÷Í¥¤ò¹ðÇò¡ÖÇò¥ï¥¤¥ó¤ËÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¥ª¥é¥ó¥À¿Í¥Ï¡¼¥Õ¤À¤«¤é¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡¡Ä¶¡ªÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤È¤Î2¿ÍÎ¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤âË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿µÜÂô¤ê¤¨¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÄ¶Àä¥°¥ë¥á¤Ê2¿Í¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÍè¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅÁ¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡Ö¡ÊµÜÂô¤Ï¡Ë¥ï¥¤¥ó¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢ÂçÀô¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤âÇò¥ï¥¤¥ó¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ËÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ò¹ë¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡¢¤½¤ì¤Ç°û¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÀô¤â¡ÖËèÆü°û¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢Í¶¤Ã¤¿¤é¤Û¤Ü¡È¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤»°û¤à¤ó¤Ç¡¢¤È¡£¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Õ¡£ÂçÀô¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤ÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£