¡¡¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥µ¥Í¡¼¥¬¡¼¥à¡¦¥µ¥Ã¥¯¥Á¥ã¥à¥Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤óÍþÆà¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬£²£¸Æü¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡¢½é¤Î£Ò£Å£Ä¥ë¡¼¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï£²£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎÉÂÀÏº¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÊó¹ð¡££Ò£É£Ó£Å¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£Í£å£ì£ô£ùµ±¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£ô£å£á£í£Á£Ë£Á£Ô£Ó£Õ£Ë£É¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö»ä¤â¤â¤¦¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥¸¥à¤ÎÂåÉ½¤ÈËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸½ºßÁ³¤ë¤Ù¤µ¡´Ø¤Ë¡¢ÁêÃÌ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²¿¤«¤·¤é¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡¢°úÂà¤¹¤ë¤«¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡¡¡¢¡¡¡¢¡
¡¡¡Ý¤Þ¤º¤ÏÁ°²ó¡¢£¸·î¤Î¥¢¥à¡¦¥¶¡¦¥í¥±¥Ã¥ÈÀï¤òº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤¬¡¢£±Ç¯£¸¥õ·î¤Ö¤ê¤Î£Ë£Ï¾¡¤Á¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¡¢¥±¥¤¥¹¥ê¥£¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹Àï°ÊÍè¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢£±£Ò¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£²£Ò¤ÎÁ°È¾¤Þ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Ë£Ï¤Ç¤¤¿¤é£±£°£°ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÝ¤·¤¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½³¤ê¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤¬¸ú¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁê¼ê¤¬ÀÞ¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¶¤á¤¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý¤â¤È¤â¤È¤Ï¤É¤¦¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤³¤Î£±Ç¯È¾¤°¤é¤¤¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢£Ë£Ï¤È¤«¥À¥¦¥ó¤ò³Í¤ì¤¿»þ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±¦¤¬Åö¤¿¤ì¤ÐÅÝ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾º£¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¥¢¥à¡¦¥¶¡¦¥í¥±¥Ã¥ÈÀï¤Î»þ¤Ï¡¢Îý½¬¤Ç¤â°ìÀÚ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥Ã¥È¤Ç¤â¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤â¡¢Á´¤Æ½³¤ê¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç£±£Ò¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Ê¤¤Ê¬¡¢½³¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¤Þ¤À¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²¡¢£³£Ò¤Ï½³¤ê¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¡¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ËÍê¤é¤ºÀï¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ï¥à¥¨¥¿¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¢½³¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Ë½³¤ê¤Ç¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¡Ý¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤¿¤À°ìÅÀ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¸åÈ¾¡¢¥Ò¥¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¸¥ã¥Ö¤«¤é²¡¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ã¥Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¶»¤ò²¡¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡£¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç²¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¡¤·¤Æ½³¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤éÁê¼ê¤¬£Í£Í£Á¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç½Å¿´¤¬¤À¤¤¤ÖÄã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö²¼¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ÏÓ¤Ç¶»¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Ë³Ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¥Ò¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¡Ý¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¸å¤Ë£Ø¾å¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Ò¥¸¤¢¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤Ë¤½¤³¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÈ¿Â§¤Î¥Ò¥¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥Ò¥¸¤¢¤ê¤Ë¹Ô¤±¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢Á°²ó¤â¥ï¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎÁÈ¤ß¥Ò¥¶¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ó¥ë¡¼¥ë¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ï¥í¥Ã¥¯¤·¤ÆÁÈ¤ß¡¢ÁÈ¤ß¡¢ÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁÈ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ëè²ó¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÁÈ¤ß¤Ç¡×
¡¡¡Ý¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÀÜ¶áÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁÈ¤ó¤¸¤ã¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³¸ý¸µµ¤ÂåÉ½¤È¤«¤Ë¤â¡ØÁÈ¤ßÌµÀ©¸Â¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥¸¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡Ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÁÈ¤ß¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ýº£¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢¥Ò¥¸¤ÎÎý½¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥¿¥¤¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤â¥¦¥£¥é¥µ¥¯¥ì¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢£±²ó¤âÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤Ç¡¢£±Æü£²Æü¤°¤é¤¤¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥Ò¥¸¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ£¹·î¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ýº£¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¥Ò¥¸¤¢¤ê¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¶â¥á¥À¥ë¤â£³²óÏ¢Â³¤°¤é¤¤³Í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø²¡¤·¾¡¤Ä¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Ä¡Ù¤È¤«¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÁ´¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¥Ò¥¸¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÝÆÀ°Õ¤ÎÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¤ËÁÈ¤ß¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ï£±£°£°¡ó¸þ¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾¡¤Ä¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¥à¥¨¥¿¥¤¤ò¤·¤Ë¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¡Ý¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ó¥ë¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ó¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÏÁÈ¤ß¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ò¥¸¤Ê¤·¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´é¤òÌµËÉÈ÷¤Ë¤·¤ÆÁÈ¤àÎÏ¡¢¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¥Ò¥¸¤¢¤ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È£±£°£°¡ó¥Ò¥¸¤ÇÀÚ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹½¤¨¤ÇÁÈ¤à¤Î¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ßÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÈ¤ßÊý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÃ±¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÈ¤ß¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥Ò¥¸¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ÁÈ¤ßÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶¥µ»¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤Ï¡×
¡¡¡Ý¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç£×£Â£Ã¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤½¤ì¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª»ä¼«¿È¤Ï¡¢¤Þ¤À°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤À¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¥à¥¨¥¿¥¤¤È¤«¥¥Ã¥¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£±²ó¤â¥à¥¨¥¿¥¤¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø£×£Â£Ã¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¡Ý¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¼¡¤ÎÁê¼ê¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÁÈ¤ß¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡££±Àï¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î³¬µé¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤«¤È¥¿¥¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼óÁêËÐ¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤¹¤´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤Ï¥Ò¥¸¤È¤«Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¡Ý¤Ç¤Ïº£²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ»½Ñ¤ÏÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÁÈ¤ß¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤Ç¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´°Éõ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡££±²ó¤Ç¤âÁÈ¤ßÉé¤±¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤½¤³¤«¤éÁÈ¤ß¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÁª¼ê¤Ë£±²ó¤Ç¤âÁÈ¤ßÉé¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸åÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÁÈ¤ó¤À»þ¤¬¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ÎÁÈ¤ß¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££±£Ò¤Î½é¤ÃÃ¼¡¢ÁÈ¤ß¤ÇÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÝÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¤ßÊý¤ÈÎÏ¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¼óÁêËÐ¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¥µ¥Í¡¼¥¬¡¼¥à¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²ó¤¹¤È¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢Áê¼ê¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÍè¤¿¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¤·¡¢¥Þ¥¸¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥×¥é¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é£²¡Á£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁÈ¤ß¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤Ã¤Á¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¥À¥á¤Ê»þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¡¢ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éË½¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀïË¡¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ýº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦£±Ç¯¤ò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÎºÇ¸å¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÎã¤¨¤Ð¡¢£×£Â£Ã¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¥µ¥Í¡¼¥¬¡¼¥à¤è¤ê¤Ï¶¯¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î³¬µé¤ÇÈà½÷°Ê¾å¤ËÁÈ¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤Ë£×£Â£Ã¥à¥¨¥¿¥¤¤ÎÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»³¸ý¤µ¤ó¤¬¸À¤¦À¤³¦²¦ºÂ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£º£²ó¤ÎÁª¼ê¤¬À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ý¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»î¹çÁ°¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é¤±¤Ã¤³¤¦¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÁê¼ê¤è¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¥ê¡¼¥Á¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤Ë£±²ó¤Ï¥Ò¥¸¤ÇÀÚ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥à¥¨¥¿¥¤¤ËÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢£±²ó¤ÏÃ¯¤«¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢£±²ó¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ö£Â£Ì£Á£Ã£Ë¥ë¡¼¥ë¤Î»þ¤è¤ê¤ÏÂÇ·â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä´¶¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È¡¢¡ØÀÚ¤é¤ì¤í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¥¢¥ó¥Á¤ÎÎ¾Êý¤È¤â¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤ì¤ë»þ¤Ï°ì½Ö¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¬ÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡ÝÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª