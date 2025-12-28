¥«¥º¡¢J3Ê¡Åç²ÃÆþ¤Ø¡¡2·î¤Ë59ºÐ¡¢¸µÂåÉ½FW
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Ç¡Ö¥«¥º¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë58ºÐ¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤¬¡¢J3Ê¡Åç¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¶Ú¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£J2¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ëÊÝÍ¸µ¤Î²£ÉÍFC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²Ã¤ï¤ë¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë59ºÐ¤È¤Ê¤ë»°±º¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍFC»þÂå¤Î2021Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥×¥í40Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¤ÎÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃæ¤«¤éÍèµ¨¤Î½êÂ°Àè¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï26Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ò¹µ¤¨¡¢2¡Á6·î¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¤Î¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ê¡Åç¤ÏJ2¡¦J3¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅìBÁÈ¡£