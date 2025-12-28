¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤Ç¤·¤³À¶¿åÍü¼Ó¡¢Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¢ª15¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ë¶»Ãæ¹ðÇò¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×¥ê¥Ï¥Ó¥ê±ÇÁü¤¬ÏÃÂê
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎDFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬¡¢¶ìÆñ¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¡Ø2025Ç¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Á±É¸÷¤È»îÎý¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿1Ç¯´Ö¤òÆÃ½¸¡£´ò¤·¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿1¤Ä¤¬¡¢À¶¿å¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤À¡£
¡¡Ä¹¤¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î±¦SB¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿À¶¿å¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½éÀï¤Ç±¦É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£¤½¤³¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¯¶ì¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2025Ç¯10·î¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ç1Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¶¿å¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£Æ±»þ¤Ë¡Öº£¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤âÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤È¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÀ¶¿å¤ò»Ù¤¨¤¿Ãç´Ö¤Îå«
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤«¤é·×¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÀ¶¿å¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ãç´Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Êº£²Æ¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡Ë¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤¿À¶¿å¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öå«¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤À¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÍ¥¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÎÞ¤Ç¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¤½£±óÀ¬¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç10Ê¬´Ö¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤Ç80Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤òÆÀ¤¿À¶¿å¡£2026Ç¯3·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢2027Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉü³è¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
