¤Ê¤Ç¤·¤³MFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¡¢¥Þ¥óU¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡ª¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½MFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎµÜß·¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÆü¥Æ¥ì¡¦¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ê¸½¡§Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»67»î¹ç½Ð¾ì¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó±äÄ¹¤ËºÝ¤·¡¢µÜß·¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Ê¥¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£Èà½÷¤Ï²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î»ý¤ÄÃÎÀ¤È¥¹¥¥ë¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½À¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢µÜß·¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬¥Þ¥óU¤È·ÀÌó±äÄ¹¡ª
