【鬼レンチャン】ニッチロー、3児のパパに「ニセモノの生き様を…」 焼肉店を経営も借金1500万円
フジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン STARTO・青学女子参戦！4×200ｍリレー◆さよなら津田』が、28日に放送（後7：00）。「森脇軍団」のニッチローが、3児のパパとなったことを伝える一幕があった。
【写真】父の顔！生まれたばかりの長女を抱きかかえるニッチロー
元メジャーリーガー・イチロー氏のものまね芸人としても知られるニッチローだが、番組では下北沢で焼肉店を経営していることが明らかに。開業資金の借金を返済中で、借金が1500万円であることも判明した。さらに、半年前には長女も誕生し、今や3児のパパ。「絶対に優勝して、ニセモノの生き様を家族に見せたいです」と意気込んでいた。
全10レースとなる強靱な体力が問われる今大会。各レースの最下位チームだけが脱落していく。脱落を免れれば1レンチャン。わずかな休憩を挟みながら過酷なレースを勝ち抜き、鬼レンチャン達成を目指す。
【4×200mリレーサバイバルレンチャン出場者】
【チーム 吉本】
おばたのお兄さん、PANA（マルティンス）、庄司栄太（やままん 、小笠原400m（横綱ガエル）
【チーム 青学女子】
倉橋美穂、安井麻里花、佐藤葵唯、井上瑞葵
【柿谷軍団】
柿谷曜一朗、丸橋祐介、森保陸、佐野文哉（OWV）
【加賀谷軍団】
加賀谷秀明（フタリシズカ）、セイギ（ボシマックス）、イサカ（イサカ・ジン）、ケビン
【チーム STARTO】
上田竜也、菅田琳寧（B&ZAI）、稲葉通陽（B&ZAI）、嵜本孝太朗（Boys be）
【ボビー軍団】
ボビー・オロゴン、ジェイジェイ・オロゴン、ソゲロラ兄、ソゲロラ弟
【チーム ワタナベ】
ワタリ119、高橋良平（スゲーニョ）、石橋遼大（四千頭身）、よしき
【チームサッカー】
鄭大世、坪井慶介、田中隼磨、酒井高聖
【森脇軍団】
金丸祐三、塚原直貴、ニッチロー、ねんねん
【チーム ボクシング】
八重樫東、武居由樹、今永虎雅、坂井優太
【しんいち軍団】
お見送り芸人しんいち 、平山大志（楽願）、アリ、あおき（二阜）
【グレープ太田連合軍】
いけ（モシモシ）、たける（東京ホテイソン） 、とう（ウォーターズ） 、すがや（カカロニ）
