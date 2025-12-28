◆スピードスケート 全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会 最終日（２８日、長野市エムウェーブ）

男子で五輪２大会連続出場の一戸誠太郎（ＡＮＡ）が今季限りでの現役引退を表明した。６位だった男子１万メートルのレース後、３大会連続の五輪出場を逃したことを受けて明らかにした。

一戸は初出場の２０１８年平昌五輪は男子５０００メートルで９位、男子団体追い抜きで５位。２２年北京五輪は３種目に出場し、１５００メートルで１０位、５０００メートルで１２位、マススタート８位だった。また、２０年世界選手権で銅メダルを獲得するなど中長距離で活躍した。

思い出のレースには山形中央高の同級生のウイリアムソン師円と激しく代表を争い、国内最高記録で北京五輪代表をつかんだ２１年の全日本選手権男子５０００メートルを挙げた。「パシュート（の日本の出場枠）を落として、メンタル的にスケートやってる価値がないと思うぐらい追い詰められてかなりきつかったけど、そのレースで吹っ切れた」と振り返った。

今季中は現役を続ける意向だ。「引退レースは面白くしたい。自分の中ではワンピ（レーシングスーツ）にお世話になった人の名前を書いて滑ろうかなと。少しでも関わった人に恩返しできたらいいなと思っている」と語った。