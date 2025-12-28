¼éÈ÷¤ÎÍ×¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬Éüµ¢¤â¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÄË¼ê¡¢¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤È¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬º£Àá·ç¾ì
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¡¢Î¥Ã¦¼Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëDF¿Ø¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£27Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¡£14Ê¬¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢52Ê¬¤ËCK¤«¤é¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·ÄÉ²ÃÅÀ¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á2¡Ý1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¥Ã¦¼Ô½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¯¤Ê¤«¡¢26Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬Éé½ý¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤â»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¸å¤Ë¡¢½Ð¾ì²óÈò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿¦¤¬ÃæÈ×¤Î¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ë¡¢º¸SB¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Î¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥æ¥ê¥¨¥ó¡Ê¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¤·Éé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡Ê¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¡Ë¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏºòÆü¤ÎÎý½¬¤«¤éÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¾õ¶·¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ø¼°Àï9»î¹ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁá¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Îµ¢´Ô¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
