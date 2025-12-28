»õ¤ß¤¬¤¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡Ú¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÛËÜ³Ê¥¥Ã¥ºÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¤¬Amazon¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¢ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ú¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÛËÜ³Ê¥¥Ã¥ºÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¤¬Amazon¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
´Ý·¿²óÅ¾¤Ç»õ¹¤¤ò¤³¤¹¤ê¼è¤ë¡£¤¢¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¡¢¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤ÆÃî»õ¤Î¸¶°ø¡¢»õ¹¤¤ò½üµî¡£2¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«²óÅ¾¥â¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆý»õ¤Ë¤â°Â¿´¡£¾®¤µ¤á¤ä¤ï¤é¤«¥Ø¥Ã¥ÉºÎÍÑ¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤ª»ÒÍÍ¤Î»õ¤°¤¤Ë¤â°Â¿´¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤á¥Ö¥é¥·¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤·¤¯»õ¹¤½üµî¡£Ãæ±ûÉôÊ¬¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸ÌÓ¤Ç¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤»ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËËá¤±¤ë¡£¤ª»ÒÍÍÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê´Ý·¿¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤¬¡¢»õ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¹â¤¤»õ¹¤½üµîÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥â¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤ÎÏ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤ï¤é¤«²óÅ¾¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£Áª¤Ù¤ë2¥â¡¼¥É¤ÇÆý»õ¤Ë¤â°Â¿´¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥ó¥É¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¢ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ú¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÛËÜ³Ê¥¥Ã¥ºÅÅÆ°¥Ö¥é¥·¤¬Amazon¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
´Ý·¿²óÅ¾¤Ç»õ¹¤¤ò¤³¤¹¤ê¼è¤ë¡£¤¢¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¡¢¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤ÆÃî»õ¤Î¸¶°ø¡¢»õ¹¤¤ò½üµî¡£2¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«²óÅ¾¥â¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆý»õ¤Ë¤â°Â¿´¡£¾®¤µ¤á¤ä¤ï¤é¤«¥Ø¥Ã¥ÉºÎÍÑ¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤ª»ÒÍÍ¤Î»õ¤°¤¤Ë¤â°Â¿´¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤á¥Ö¥é¥·¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤·¤¯»õ¹¤½üµî¡£Ãæ±ûÉôÊ¬¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸ÌÓ¤Ç¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤»ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËËá¤±¤ë¡£¤ª»ÒÍÍÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê´Ý·¿¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤¬¡¢»õ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¹â¤¤»õ¹¤½üµîÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥â¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤ÎÏ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤ï¤é¤«²óÅ¾¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£Áª¤Ù¤ë2¥â¡¼¥É¤ÇÆý»õ¤Ë¤â°Â¿´¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥ó¥É¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡£