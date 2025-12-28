¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Û»³¸ý¿¿´î»Ò¡¡Í£°ì¤ÎÃÏ¸µÀï»Î¤¬½é¾¡Íø
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï28Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÍ£°ì¤ÎÃÏ¸µÀï»Î¡¦»³¸ý¿¿´î»Ò¡Ê28¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡4R¤Ç2¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¯º¹¤·È´¤±¤Æº£Àá½é1Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨¤òÊÆ´ÝÇµ³¨¡¢ÃæÀî¤ê¤Ê¤ÈÊÂ¤Ö5.20¤Þ¤Ç¾å¾º¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡£1Ãå¤ò³Í¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤è¤ê¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¡¢¶¥¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¿¼Àî¡ÊËãÆàÈþ¡Ë¤µ¤ó¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¸ø³«¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î»³¸ý¤ò¸«¤è¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÇÔ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ´À°¤Î¹ç¤¦¥¾¡¼¥ó¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£¶ËÃ¼¤ËÎä¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£1¹æÄú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¨¤²¤Æ½àÍ¥¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡4ÆüÌÜ¤ÏÇò¥«¥Ý¥Ã¥¯¤Î4R1Áö¡£¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÈ¤Ç¤Î½àÍ¥¾¡ÀïÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡