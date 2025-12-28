May¡Çn¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡²»³ÚÃç´Ö¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¡¡LiSA¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡×¡¡ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¤â
¡¡²Î¼ê¤ÎMay¡Çn¡Ê¥á¥¤¥ó¡¢36¡Ë¤¬28Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¡Ê43¡Ë¡£²ÎÉ±¤Î¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤Ë¡¢²»³ÚÃç´Ö¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡May¡Çn¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö»ä¡¢May¡Çn¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÄ¹ß·¹§»Ö¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎMay¡Çn¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡May¡Çn¤Ï2003Ç¯¤Î¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10Ç¯¤Ë¤ÏÆ±»öÌ³½ê½êÂ°¤Î½÷À²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë°úÂà¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¡Ê66¡Ë°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡May¡Çn¤ÎSNS¤Ë¤Ï²»³ÚÃç´Ö¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¡£²Î¼ê¤ÎLiSA¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡Ê¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡Ë¤â¡Ö¤É¤Ò¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£²Î¼ê¡¦ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¤â¡Ö¤É¤ï¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
