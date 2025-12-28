聖徳太子の五千円札が「28万円」に大化け！ 新紙幣にも見つかるかもしれない「レア紙幣」の特徴とは？
「聖徳太子が描かれた五千円札」と聞いて、分かる人はどのくらいいるでしょうか。使っていたという人はもちろんご存じでしょうが、使ったことはないが見たことはある、どんな紙幣か知らないけれど聖徳太子が紙幣の肖像となったのは知っているという人も少なくないでしょう。
そんな聖徳太子の五千円札は、未使用であれば多少なりともプレミアムが付く紙幣です。とはいえ、未使用というだけでは額面の数十倍となることはありません。
しかし、2025年11月15日に開催された第37回銀座コインオークションでは、聖徳太子の五千円札が28万円（手数料込みで32万6200円）と高額で落札されました。一体どのような理由で高額落札となったのでしょうか。
今回、なぜ額面の56倍もの落札金額になったかというと、そのポイントは「階段」かつ「1ケタ」であることです。
階段とは、番号部分が「123456」または「654321」となっているものが該当します。実際に落札された紙幣の記番号は「N123456W」で、番号部分が連番になっています。階段は珍番号の一種であり、古い紙幣ほど珍重される傾向があります。
もう1つのポイントである1ケタとは、記番号の最初のアルファベット部分が1文字であること。聖徳太子の五千円札は、記番号の最初のアルファベットが1ケタのものが前期、2ケタのものが後期と区別され、前期の方が発行枚数が少ないこともあり、プレミアムが付きやすいのです。
今回の落札された紙幣は、両方の条件を満たしており、その結果、高額落札となったと考えられます。
特に階段の場合、知らずに使ってしまう人もいるように思われます。「123456」や「654321」といった珍番号はしっかりチェックしていないと発見されず、そのまま流通することもありえます。新紙幣でも十分プレミアムがつくと考えられるため、発見したらぜひ保管しておきましょう。
