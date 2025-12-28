Êª²Á¹â¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ÏÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡©¡Ê¤¯¤Õ¤¦Áí¸¦Ä´¤Ù¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼HD¤Î¡¢¤¯¤Õ¤¦À¸³è¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¤¯¤Õ¤¦Áí¸¦¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ä½ÐÈñ¤Î°Õ¼±¡¢Àµ·î½àÈ÷¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö³°¿©¤ò¸º¤é¤¹¡¦¹µ¤¨¤ë¡×¡Ê46.5¡ó¡Ë¡¢¶Ïº¹¤Ç¡ÖÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡Ê46.1¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×¡Ê39.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¤ò¼ÁÁÇ¤Ë¤¹¤ë¡¦¸º¤é¤¹¡×¡Ê35.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼êºî¤êÎÁÍý¤òÁý¤ä¤¹¡×¡Ê33.9¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ·î½àÈ÷¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¹âµé¿©ºà¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¡×¡Ê26.3¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤Þ¤°¤í°Ê³°¤Î»É¿È¡×¡Ê24.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤«¤º¤Î¤³¡×¡Ê23.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖµíÆù¡Ê¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡Ë¡×¡Ê23.3¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤¿¤Û¤«¡¢12·î31Æü¤ËÌó9³ä¤¬¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹´üµÙ²Ë¤Ç¤âÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Î»Ñ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤ÇÀáÌó°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹Ô»ö¤ä½¬´·¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç³Ú¤·¤à¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¡¡Ö¤¯¤Õ¤¦ Zaim¡×¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×¥æ¡¼¥¶¡¼·×5403Ì¾¡¿¢¡Ö¤¯¤Õ¤¦ ¥È¥¯¥Ð¥¤¡×Æ³Æþ´ë¶È28¼Ò
Ä´ºº´ü´Ö¡§¡2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¿¢2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á13Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
½ÐÅµ¡§2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï"´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ"¤Ç¤âÀáÌó¤Î·¹¸þ¤Ë¡£Ìó7³ä¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¹©É×¤¹¤ë¡×¤È²óÅú
