50代で「肩書」を捨てられない人の末路。定年後に一気に老け込む「会社人間」の共通点とは
50代のみなさんにとって、「定年退職後の人生」や「シニアライフ」は、まだどこか他人事かもしれません。
「雇用延長で今の会社にそのまま残る」「退職金で悠々自適な生活を送る」「気楽なアルバイトをしながら趣味に打ち込む」なんとなく、そんな未来を想像している方が多いのではないでしょうか。
しかし、現実はそう甘くはありません。かつてのように、会社に滅私奉公していれば安泰な老後が待っている時代は終わりました。これまで見てきた昔の上司の「定年後」の生き方は、今の50代にとってあまり参考にならないのです。
では、多様化するこれからの時代を生き抜くために、私たちはどう備えるべきなのでしょうか。
本記事では、和田秀樹さんの著書『50歳からのチャンスを広げる 「自分軸」』（日東書院本社）から一部抜粋し、定年目前の50代が「今」向き合うべき課題を紹介します。
ただ、会社の役割に忠実になるあまり、日本人の多くは会社と自分を同一視し、会社人間として生きる傾向が強いともいえます。そのため定年世代になって（60歳以上）、再雇用など働き方が変わると、今まで自分を支えていた基盤を失い、喪失感を抱く人が少なくありません。
これからの時代は会社のいいなりになって、会社の価値観に染まった生き方は通用しなくなります。AIやロボットの発達により、今ある仕事の多くは自動化されていくことが予想されています。
つまり、今のあなたの仕事がこれから5年、10年、15年と存在するかも分かりません。すでに工場などの現場だけでなく、医療や法律、金融など専門的な分野でもAIの活躍が始まっています。
こうした時代にあっては、特定の会社や業界にしがみつくのではなく、より普遍的なスキルを身に付け、状況の変化に合わせて柔軟に働き方を変えていった者のほうが、結果としてよい方向に行きます。
誰もがそうした気持ちで働けばハッピーになれると思うのですが、これがなかなか簡単ではありません。私が医学界の重鎮のパーティでよく見たのは、60歳近くになっても、肩書の呪縛から逃れられない大学関係者たちです。
大学教授を退官しても、医者の免状はあるのですから、開業もできますし、週の半分も医者のバイトをすれば収入面に苦労することはありません。子どもが独り立ちしていれば十分生活でき、趣味の世界に生きることもできます。それでも大学を退官後も立派な肩書が欲しいので、それをくれそうな人にペコペコしているような人をたくさん見てきました。
もちろん、それもひとつの生き方ですが、根本的な問題の解決にはなりません。仮に別の大学の医学部で教授のポストを得たり、大きな病院の院長職を得られたりしても、70歳前後で、それも引退しないといけなくなります。人生100年時代とはいえ、70歳から新しいことを始めるのは厳しいです。
たとえば、医者の場合、50代で人生を考え直して、準備すれば60歳前後で自分の道を進み、開業できます。そこから人気のクリニックも目指せますが、70歳過ぎだと、いくら元大学教授でも難しいでしょう。新たなビジネスや私のような文筆など別の世界でデビューするならなおのこと難しくなるはずです。
私も長年、老年精神医学に取り組んできましたが、定年前の社会的地位の高い人に限って、引退後の適応が難しい傾向にあります。第二の人生を見出すのが困難な人が多いですし、うつのようになる人も少なくありません。
ですから、50代のうちから、会社の看板がなくても何ができるかを考えてみてください。「忙しいから」といって何もしなければあっというまに60歳を迎えます。一日も早く、これまでのキャリアや肩書に固執するのではなく、ゼロベースで自分に何ができるのか、何をしたいのかを考え直すことが大切です。
会社の枠組みから自由になること、肩書へのとらわれから脱出することで、新しい可能性が開けるはずです。50代の今ならば人生の大きな方向転換も可能です。
たとえば、みなさんは仕事と関係ない場で自己紹介をするときにどのように自分を語りますか？
勤めている会社や役職を話すのではないでしょうか。具体的な社名や役職を出さなくても、業界や会社での職種について触れる人は多いはずです。無意識のうちに会社に依存しているわけです。ここを見誤ると定年後の人生も「こんなはずではなかった」と後悔しかねません。
ということを、みなさんの先輩の一人としてはっきり申し上げておきます。
もし自分が「仕事になんかとらわれていない!」「とらわれているのかどうかよく分からない」というのであれば、試しに今のうちに一度老後を実際にシミュレーションしてみることです。
みなさん、有給休暇は消化していますか？ 「あまり消化していないな」という人は、すでに仕事にとらわれている確率がかなり高いです。たとえば有給休暇をまとめて1週間以上、できれば1カ月くらい取ってみましょう。
ただ仕事をしないだけ、という日常に身を置いてみましょう。可能であれば仕事関係の連絡も絶ちます。少なくとも自分から会社の同僚などに連絡するのは止めましょう。仕事以外で自分が誰とつながっているかが明確になるはずです。
3日くらいは仕事がない日常が新鮮でも、1週間、10日もすると暇でどうしようもなくなり、周囲、さらには社会から取り残されたような気持ちになってくる人が多いでしょう。
反対に、趣味に没頭できたり、有り余る時間がまったく苦にならなかったりした人は、すでにライフスタイルは仕事にとらわれていない人と言えるかもしれません。
この老後シミュレーションはいろいろな気づきを与えてくれるはずです。働いているとなかなか向き合えない自分自身を見つめ直すことはこれからの人生の指針になるはずです。
「家にいるよりは働いているほうがいいな」と感じれば、60歳でリタイアするのは賢明ではないかもしれません。どのように働くかについて思いを巡らすきっかけになるはずです。
反対に「会社に行かなくてもまったく暇をしないし、楽しい。思う存分に時間を好きに使って、趣味を究めたい」と考えたらば、ほどほど働いて趣味に没頭する人生を選択するのもありでしょう。
また、「自分は仕事人間ではない。プライベートも充実している」と思っていても、そのプライベートが会社の人間関係に依存している人も少なくないはずです。カラオケや麻雀、ゴルフが趣味でも、メンツはみんな会社の同僚や取引先というのはよくある話です。これを機に、老後を見据えて、新しい交流を始めるのもよい選択です。
先日、ある80代の男性とお話しする機会がありました。その方は定年後、週3日ほどタクシーの運転手として働いているそうです。
「ぼちぼち働くのが性に合っているんだよ」と、とても嬉しそうに話してくれました。「家にいるよりも、外に出て人と接することで、気持ちが若々しくいられる。おカネは二の次さ」と。こんな軽やかな生き方も素敵です。
何歳からでも人生は修正可能です。ただ、早ければ早いほうがいいでしょう。50代になれば社会のしくみも理解していますし、自分の性格や向き不向きも把握しているはずです。体力もまだあります。第二の人生の針路を定めるには最適な年代です。
この書籍の執筆者：和田秀樹 プロフィール
1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。
東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長、 立命館大学生命科学部特任教授 。(文:和田 秀樹)
