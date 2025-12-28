Q.マイナンバーカードの更新はオンライン上で全部できますか？
マイナンバーカードの更新が近付いている人は「空き時間にオンラインで済ませられるのか？」「更新のためにスケジュールを空けなければいけないのか？」など、更新手続きにかかる時間や手間が気になりますよね。
本記事では、マイナンバーカードの更新手続きについて説明します。
【画像】驚きの割合！ 2025年マイナ保険証利用率グラフ
マイナンバーカードの更新申請はオンラインで可能結論から言うと、更新手続きの全てをオンライン上で完結させることはできません。オンラインでできることは「マイナンバーカード更新の申請」です。オンライン申請は、スマホやPC、駅やショッピングモールなどに設置されている証明写真機からできます。
PCの場合は「マイナンバーカード総合サイト」から手続き可能です。もしオンラインで申請できなければ、マイナンバーカード交付申請書を使った郵便での手続きもできます。
マイナンバーカードの受け取りと電子証明書の更新は市区町村窓口へオンライン上でできない、つまり窓口での手続きが必要なことは「更新したマイナンバーカードの受け取り」と「電子証明書の更新」です。
更新したマイナンバーカードは、対面で受け取らなければいけません。交付通知書に記載されている交付場所に本人が有効期限までに出向く必要があります。
その際、「電子証明書の更新」もでき、マイナンバーカード交付申請書に 「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」の発行を希望している場合は、暗証番号を登録した上でマイナンバーカードが交付されます。
これらの手続きは、マイナンバーカード上の顔写真と本人の顔を窓口で照合し、申請者本人であることを確認する必要があるため、対面で行うことになっています。
もし本人が出向くことが難しい場合は代理人の受け取りも可能なのでマイナンバーカード総合サイトや各市町村の公式Webサイトで必要な持ち物を確認してください。
オンラインと窓口で更新手続きをする必要ありマイナンバーカード更新の申請はオンライン、マイナンバーカードの受け取りと電子証明書の暗証番号登録は対面で行います。受け取りは予約が必要な市区町村もあるため、更新は余裕を持って行うようにしましょう。
(文:鈴木 朋子（iPhone・SNSガイド）)