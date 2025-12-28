◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子 SAGA久光スプリングス3―0岡山シーガルズ（28日、SAGAアリーナ）

SAGA久光が2025年最後の試合を白星で締めくくった。岡山に25―18、27―25、25―23で快勝。好守に加えて、51・9％のアタック決定率（27打数14得点）で得点源となった女子日本代表アタッカーの北窓絢音（21）が今季3度目のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。

通算16勝4敗としたSAGA久光の順位は2位のままで、3勝17敗の岡山も12位のまま。SAGA久光の26年は1月10、11両日に兵庫県の西宮市立中央体育館で行われる、天皇杯・皇后杯全日本選手権覇者の大阪マーヴェラス（大阪MV）との2連戦からスタートする。（記録は速報値）

飛躍の「2025年」を笑顔で締めくくった。北窓だった。第1セットのチーム1点目を自らのスパイクで挙げると、勢いに乗ってコートで躍動。アタック決定率は50％を超え、チーム最多の39本を受けたサーブレシーブでは安定したパスをセッターに供給。サーブでも岡山の守備陣形を崩し、連続得点を呼び込んだ。

とりわけ印象的だったのが高い打点から打ち下ろす強打だった。北窓が明かした。「練習の中でジャンプ力を出すための踏み込みを意識して…少しずつ身についてきています。トレーナーさんからの助言で、最後に踏み込む右足と左足の幅を狭くしています」。強く踏み込むことで、より高く跳べるようになり、結果的にアタックの選択肢が増え、視野も広がったという。

試合後の会見では「（最高到達点が）4センチアップして、3メートル4センチになりました。アヤさんに1センチだけ勝ちました！」と、横に座っていた身長185センチの荒木彩花（24）の顔をチラリと見て、いたずらっぽく笑った。「4センチと聞くと、あんまりかなと思うじゃないですか。でも、4センチって、すごく差があるんです。試合中って、最高到達点から打つことって、あんまりないんですが、心なしか視界が…と思います！」と快活な声で「解説」した。

攻守にわたる活躍でＰＯＭ（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれたＳＡＧＡ久光スプリングスの北窓絢音

攻守のバランスに秀でた若きオールラウンダーは今年代表デビューを果たした。その一方で、今後代表に定着して国際大会で主力となっていくには、乗り越えるべき「壁」があると、中田久美監督（60）は口にする。

「北窓はフォワード（前衛）にいった時、活躍できずに崩れていく場面が非常に多かったんですけど、何が問題なのかというところから、ジャンプの専門家の方といいますか…陸上の先生に指導していただきました」。助走の入り方や跳び方をアレンジしたことで「高いジャンプ」と「強いアタック」を手に入れたというわけだ。「彼女には『日本のエース』として活躍したいという目標があります。そこに対しての向き合い方は逐一指示をしています。今は楽しそうに、前向きに挑戦してくれるように感じています」。中田監督は目を細めた。

選手個々の課題を中田監督は「伸びしろ」と表現。成長するための方法に頭を巡らせ、根気強くアプローチを続けている。以前、北窓について「ナショナルチームでなぜ『サブ』なのか、考えてもらわないといけない」と言及したのは、現状に満足することなく、進化の歩みを止めてほしくないという愛情の表れでもある。

年内の試合は一区切りしても、シーズンは道半ばだ。何より、ユニホームを脱ぐまで、プロフェッショナルとしての戦いは半永久的に続く。中田監督はもちろん、誰よりも北窓自身が「4センチアップ」に満足していないだろう。可能性が詰まった背番号「3」の競技人生の最高到達点はずっと先にある。（西口憲一）

SAGA久光のスターティングメンバー（第1セット）

■セッター 栄絵里香（34）

■オポジット ステファニー・サムディ（27）

■アウトサイドヒッター 北窓絢音（21）、オルガ・ストランツァリ（29）

■ミドルブロッカー 荒木彩花（24）、ハッタヤ・バムルンスック（32）

■リベロ 西村弥菜美（25）

大同生命SVリーグ女子の順位

1 NECレッドロケッツ川崎 18勝2敗

2 SAGA久光スプリングス 16勝4敗

3 ヴィクトリーナ姫路 14勝6敗

4 大阪マーヴェラス 13勝7敗

5 群馬グリーンウイングス 12勝7敗

6 PFUブルーキャッツ石川かほく 11勝9敗

7 クインシーズ刈谷 11勝9敗

8 KUROBEアクアフェアリーズ 11勝9敗

9 埼玉上尾メディックス 8勝9敗

10 デンソーエアリービーズ 9勝11敗

11 Astemoリヴァーレ茨城 7勝11敗

12 岡山シーガルズ 3勝17敗

13 東レアローズ滋賀 3勝17敗

14 アランマーレ山形 1勝19敗