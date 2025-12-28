2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が28日、YouTube公式チャンネルでオリジナル新曲「Street Step」のミュージックビデオ（MV）を公開した 。

グループ全メンバーとしては通算8曲目のオリジナル曲は「お気に入りのスニーカーと街」をテーマに描いたポップダンスミュージック。自分たちのグループ名に入った「スニーカー」にまつわる、すにすてならではの楽曲だ。メンバーそれぞれがお気に入りのスニーカーで街を歩き、慣れ親しんだ景色や、これから訪れる新しい時間を楽しむ様子を歌った。スニーカーが色んな街を繋いでいくように、「大切な人との絆がどこまでも続いてほしい」という願いが込められたという。やなとは「めちゃくちゃオシャレな曲。たっくさん聞いて覚えてね」と呼び掛けた。

いよいよ待望の初のワンマンライブツアーは、明日29日の大阪・Zepp Numbaからスタート。30も大阪で、年をまたいで1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪で全6公演。4月以降、制作してきた8曲のオリジナル曲、4人と3人に分かれたそれぞれの2つのユニット曲など、25年を通して積み上げてきた作品と実力を、年末年始に惜しみなく全て発揮してみせる。