¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë28ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½ÅÍ×¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ±¤¯!ÍµÈ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¤·¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¤«¤é10Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë²ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë²Î¼ê¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤¹¤°¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£