テレビ東京「出川哲朗のプロ野球順位予想2025 答え合わせ大反省会【リアルガチ】」（後11・00）が26日に放送され、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が楽天ファン代表として出演。球団関係者から衝撃の？誘いを受けていたことを明かした。

MC席に座っているヤクルトファンの出川哲朗（61）から「楽天は今までのなんかどんよりしてた感じとちょっと…」と失礼な質問を投げかけられると「そもそもどんよりしてないですからね」とやんわり否定。「ごめんごめん」と謝られると「（他の出演者たちは）質問がないんですよ、イーグルスになると」と苦笑いを浮かべた。

すると、オリックスファンの「ますだおかだ」岡田圭右（57）が「質問鋭く言っても伊達ちゃんはイーグルス背負いすぎやから。なかなか核心のこと言えないから」とツッコミ。これに伊達は「公式応援大使やってるもんですから」と穏やかな笑みを浮かべた。

「この間も浅村（栄斗）さんとご飯食べて。ライブに球団社長が見に来たりとか」という伊達に、岡田は「ほぼ楽天の球団の中の人やから！」とさらに猛ツッコミ。伊達は「ちょっとだけ内側に入ってますから」と答えた。

そして、「ドラフトのテーブルにいなかった？」（博多華丸＝ソフトバンクファン）「本当にいそうなんだよ！」（出川）「再来年ぐらいおるで！ホンマに」（岡田）との声に伊達は「球団職員からは“ドラフト行きませんか？”って話ありました。ありましたありました」と“衝撃発言”。

これには中日ファンの「スピードワゴン」井戸田潤（53）も「くじ引いてもらいたい。行ったほうがいいよ」と冷静な声で背中を押していた。