¡Ö¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤«¤è¡×¡Ö¿¿¤ÎÅ·ºÍ¡×Ä¹Ã«ÀîÍ£¡¢¡ÈËâË¡¤Î¥ë¡¼¥×ÃÆ¡É¤ò2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ËÁª½Ð¡ª¼«¸ÊÉ¾²Á¡Ö30ÅÀ¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬2025Ç¯¤òÁí³ç¡£ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¹â¤¤µ»½Ñ¤ò¿ï½ê¤Ç¸«¤»¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¡ÖËâË¡¤Î¥ë¡¼¥×ÃÆ¡×
¡¡ABEMA¤Î¡Ø2025Ç¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Á±É¸÷¤È»îÎý¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î1Ç¯´Ö¤òÆÃ½¸¡£°ú¤Â³¤¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡×¤ËÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢10·î¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Î¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£Ãæ±û±¦¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿DF¹â¶¶¤Ï¤Ê¤¬Ãæ¤ò¸þ¤¯¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï°ìµ¤¤Ë½Ä¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢MFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿Éâ¤µå¤Î¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£Áê¼êGK¥é¥¦¥é¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤½¤ÎÆ¬¾å¤òÈ´¤¯ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢²ÚÎï¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£Åö»þ¤ÎABEMA¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤À¤Ê¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤¸³«¤±¤¿¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¿¤ÎÅ·ºÍ¡×¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤â¾å¼ê¤¤¡¢¥·¥å¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¤¡×¡ÖÌ¾¿Í·Ý¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ï¥¶¤¢¤ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Ê¤ó¤è¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
2025Ç¯¤Ï»îÎý¤Î£±Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÁÍ§¡¦´äÞ¼¿¿Æà¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡Ö¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤òÈ¾Ç¯´Ö·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï»îÎý¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î½ÐÍè¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¡Ö50ÅÀ¡×¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö30ÅÀ¡×¤È¸·¤·¤¯ºÎÅÀ¡£6¾¡4Ê¬4ÇÔ¤È¤¤¤¦Ç¯´ÖÀ®ÀÓ¤ò¡Ö·ë²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ëè»î¹ç·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÄ¹Ã«Àî¡£2026Ç¯3·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢2027Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ï¤êÀäÂÐÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë