±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬»Ë¾åºÇÂ¿£¶´§¡¡Âè£³£¸²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ
¡¡Âè£³£¸²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤¬£²£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÌË®²è¤ÎÎòÂå¶½¼ýµÏ¿¤ò£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¼õ¾Þ·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë
¡¡´ÆÆÄ¾Þ¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ë
¡¡¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡µÈÂôÎ¼¡Ê¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡Ë
¡¡¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ê¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡Ë
¡¡½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡ÅÄÃæÞ£¡Ê¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ë
¡¡½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡×¡ÖÊõÅç¡×¡ÖÅ¨¡×¡Ö¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡×¡Ë
¡¡¿·¿Í¾Þ¡¡ÎÓÍµÂÀ¡Ê¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¡Ë
¡¡³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¡Ê¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼´ÆÆÄ¡Ë
¡¡ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡¡¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë
¡¡ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¡¡¹õÀîÁÛÌð¡Ê¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¡Ë