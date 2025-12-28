【有馬記念】ミュージアムマイルがグランプリ制覇！C.デムーロ騎手「昨年はレガレイラに夢を断たれたが、今年は夢を掴むことができた」



C.デムーロ騎手騎乗のミュージアムマイルがグランプリ制覇（c）SANKEI

「こんなチャンスはなかなかないですから、勝ちたい」――有馬記念前の4日前、記者会見の席で武豊はこう語った。

有馬記念で歴代最多タイの4勝を挙げているレジェンドでさえ、勝利を欲するレース。それがグランプリ・有馬記念である。

そう考えた時、今年のメンバーでもっとも勝ちたい馬は誰かを考えた。

牝馬として史上初の連覇を狙うレガレイラか、昨年3着からのリベンジを狙うダノンデサイルか、そして日高の夢を背負うゴールドシップ産駒、メイショウタバルか......。

1頭1頭、有馬記念を勝ちたい（と思われる）理由を考えていた際、ミュージアムマイルだけはなかなか浮かばなかった。

というのも、ミュージアムマイルの鞍上が定まっていなかったのがその理由だと思われる。

思えばミュージアムマイルの2025年を振り返ると、個人的には相棒を探し続けているような印象があった。

2歳だった昨年は幸英明とクリスチャン・デムーロが2戦ずつ乗ったが、年明け緒戦の弥生賞は幸に鞍が戻るも、道悪馬場に苦しみ4着。

皐月賞はテン乗りとなるジョアン・モレイラが手綱を取るとまるで雷の一撃のような爆発力で先に抜け出したクロワデュノールを捕まえて勝利した。

続くダービー時はダミアン・レーンに乗り替わり。ダービーの乗り替わり、それもテン乗りは長年タブーとされていたが、2年前に同じようにテン乗りだったタスティエーラを勝たせた実績を信頼され、乗り替わりを不安視する声はほとんどなかったが、結局6着に完敗。

秋はこれまたテン乗りの戸崎圭太とコンビを組んでセントライト記念を勝ったが、続く天皇賞（秋）では約11ヵ月ぶりにクリスチャン・デムーロとコンビを組んだ。

これで5戦連続乗り替わり。GⅠを制している3歳馬にしては珍しいくらいに乗り替わっているが、誰とコンビを組んでも結果を出しているからこそ、必要以上に乗り替わりを不安視されなかったのだろう。

実際、久々にクリスチャン・デムーロとコンビを組んだ天皇賞（秋）でも勝ち馬と0.1秒差の2着に入っている。

ここまで9戦して、継続騎乗となったのは2歳時の2戦だけ。しかし、未勝利戦（1着）も朝日杯FS（2着）でもしっかりと連対を果たしている。

誰とでも手が合うミュージアムマイルではあるが、やはり乗り続けた騎手と組んだ方がより力を発揮できるようだ。

ましてや今回の有馬記念でコンビを組むのはこれまでに最も乗っているクリスチャン・デムーロ。

自身のことを最もわかってくれている（であろう）パートナーと組めたのだから、ミュージアムマイルの力がフルに発揮できる条件は整っていた。

澄み切った青空の下で行われた今年の有馬記念はスタート直後から出入りの激しい展開に。

逃げると思われていたミステリーウェイが先頭を伺おうとするところにコスモキュランダが競りかけ、そこに大外からタスティエーラが絡みに行き、もう1頭の逃げ候補・メイショウタバルが控えるという形に。

それでもハナを切りたいと覚悟を決めたミステリーウェイと若武者・松本大輝が先頭に立ったところで1周目のスタンド前に入った。

5万人を超えるファンの歓声を受けながら走ったことで気合が入ったのか、2周目に入ろうとした直後にメイショウタバルにエンジンがかかり、2番手まで押し上げる。

1000mの通過タイムは60秒3という流れになり、向こう正面を通過したところでメイショウタバルが先頭を奪った。

他の13頭は前を行く3頭を見ながらという形で2馬身ほど離れたところで馬群ができて追走していたが、ダノンデサイルが10番手前後、レガレイラはそれよりも後ろと言うように後方に待機していた。

この時、ミュージアムマイルはというと10～11番手。ちょうどダノンデサイルの真後ろという位置取りに。

ダービーで6着だったことを考えると2500mという距離には不安があると考えたのか、有力馬をマークするように後ろでじっくりと脚を溜めることに注力していた。

レースが動いたのは3コーナー過ぎ。逃げる3頭を見ていた後ろの馬たちがギュッと迫っていき馬群がひと固まりになると、外からダノンデサイルが進出を開始。

それを見ていたミュージアムマイルもクリスチャン・デムーロの指示に合わせてギアチェンジ。外に持ちだして自身の進路を確保した。

前にはダノンデサイル、そして右のすぐ隣にはレガレイラが押し上げているという状況で最後の直線を迎えた。

馬群がひと固まりの状態で直線に突入した今年の有馬記念。抜け出したのはコスモキュランダだった。

それまで逃げていたメイショウタバルを交わして先頭に立つと、それまで先行してペースを作っていた馬とは思えないほどに余力十分に中山の坂を駆け上がり、1馬身ほどのリードを得る。

すでにメイショウタバルが失速し、後方にいた有力馬たちはまだ馬群の中団だっただけにこのまま押し切るかと思われたが......伏兵に食らいついたのが、ダノンデサイル。

ダービー馬の誇りにかけて、昨年3着のリベンジを果たすと言わんばかりに、昨年とは真逆の戦法で後方から差してくる。

そのダノンデサイルを凌ぐ勢いの馬が、大外からやってきた。それがクリスチャン・デムーロの手綱に導かれた、ミュージアムマイルだった。

実はスパートを掛けたタイミングはダノンデサイルとレガレイラともほぼ同じ。

スパートのタイミングを同じにしたことで内にいたレガレイラの進路を塞ぎ、前にいたダノンデサイルを先に行かせることで目標にした。

思い出すのは皐月賞の最後の直線。あの時も先に抜け出したクロワデュノールを外から一気に交わしてクラシック1冠目をもぎ取ったが、グランプリの舞台でそれを再現した。

ダノンデサイルがコスモキュランダに並びかけたところを外から差し切ったミュージアムマイルはゴール板目前で先頭に立って、そのままゴール。

記念すべき70回目のグランプリ・有馬記念を制し、新時代の到来を高らかに宣言してみせた。

ミュージアムマイルで有馬記念を勝利したクリスチャン・デムーロにとって、自身7度目の有馬記念騎乗。

シャフリヤールで挑んだ昨年は大外枠からのスタートという不利を跳ねのけて激走したが、レガレイラとの叩き合いの末にハナ差の2着に惜敗。今年はレガレイラを負かしてそのリベンジを果たしてみせた。

「昨年はレガレイラに夢を断たれたが、今年は夢を掴むことができた」――

レース後の勝利騎手インタビューでクリスチャン・デムーロはそう語ったが、その満足げな表情を見ると、このレースを本当に勝ちたかったんだと感じさせる。

性別も国籍も年齢も経験も実績も関係なく、誰も勝ちたいのが有馬記念。

間もなくやってくる2026年、ミュージアムマイルはクリスチャン・デムーロとコンビを組んで、果たしてどんなレースを制するのだろうか。



■文／福嶌弘





