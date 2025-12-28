ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÖM¡Ý1¡×Áí³ç¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬È´¤±¤Æ»×¤Ã¤¿¡×ÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ËÎ®¤ì¤«¤±¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬24ÆüÇÛ¿®¤ÎTBS¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖÂçµÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÄêÈÖ¤ÎÁ´Ì¡ºÍÁíÉ¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È°ìÉô¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿M¡Ý1¤¬¡¢¤É¤³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤â¤½¤¦¤ä¤·¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÌ¾¤«¤éÍè¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÀÎ¤ÎM¡Ý1¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
M¡Ý1À¸ÊüÁ÷¸å¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¤È¿©»ö²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÍ1¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎM¡Ý1¤Ã¤ÆÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤Ê¤ÇM¡Ý1¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤ëM¡Ý1¤ä¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¡ÉéÏÀ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëM¡Ý1¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëM¡Ý1¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¡¢¿·´é¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤È¤«¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡ÉéÏÀ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤ì¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇM¡Ý1À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ì¾¡¤¿¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬È´¤±¤Æ²þ¤á¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é²èÌÌ¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤â¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡¢º£Ç¯¤Ï¡×¤È¿ä»¡¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿³ºº¤ò¤·¤¿9¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¹ó¤ä¤±¤É¡¢²þ¤á¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢M¡Ý1¤Ã¤ÆÀï¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Â¯¤Ë¸À¤¦³ØÀ¸¤ª¾Ð¤¤¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎM¡Ý1¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡ÉéÏÀ¤ÏÆó¤Î¼¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÍ¥¾¡¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£Í¥¾¡¼Ô¤ÎÆÃ¸¢¤À¤«¤é¡£¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¤ß¤ó¤ÊÎ®¤ì¤«¤±¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¿ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢Àï¹ñ»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤·¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Ç1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£