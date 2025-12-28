初デートは緊張しますよね。特に男性は、どうやって彼女を喜ばせようか考えるようです。しかし初デートだというのに、図々しいお願いをしてくる彼女には気をつけたほうがいいでしょう。今回は、彼女にプレゼントをあげたら音信不通になった話をご紹介いたします。

プレゼントをあげて音信不通に

「大学のとき、バイト先の先輩を好きになって付き合うことになりました。記念すべき初めての彼女だったので、それはもう幸せでした。そんな彼女と初デートをすることになったのですが、もうすぐ誕生日だと話していたので『なにか欲しいものある？』と聞いたんです。すると彼女に『◯◯っていうブランドの新作のネックレスが欲しいかな』と言われたため、サプライズで用意しておこうと思っていたのですが……。

大学の友人にそのことを話したら『ネックレスを欲しがられたのか？』『普通初デートでねだらないだろ』『その先輩大丈夫か？』と心配されました。ネックレスのことは俺が聞いたから教えてくれただけで、決してねだられたわけじゃないので、そんな心配はないと思っていたんです。

そして迎えた彼女と初デートの日。ネックレスを用意して、デートの最後にプレゼントを渡すと、彼女はとても喜んでくれました。しかし1週間後、彼女はバイト先を辞めて、音信不通に……。プレゼントをもらうだけもらって、俺は捨てられたようです……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ ねだられたわけではないと言っても、具体的なプレゼントをリクエストするのは怪しいですよね。最初からプレゼント目的で付き合ったのかと疑ってしまいます。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。