「きょうだい児」たちが抱える悩みは人それぞれ。障害者の妹を持つ女性を描いた話題作【著者に聞く】
「ずっと昔から結婚できないと思っていた」
障害のある兄弟姉妹を持つ“きょうだい児”。その心の中には、家族を愛する気持ちと葛藤、そして誰にも言えない複雑な想いが共存しています。そんなきょうだい児の葛藤を描いて注目を集めているのが、今年8月に発表された作品『妹なんか生まれてこなければよかったのに きょうだい児が自分を取り戻す物語』です。
著者のうみこさんは、「きょうだい児とひとことで言っても、その悩みや立場は本当に人それぞれ」と取材を通して気づいたと言います。今回は、そんなうみこさんに、作品を描き上げた今現在の思いなどを伺いました。
■『妹なんか生まれてこなければよかったのに きょうだい児が自分を取り戻す物語』あらすじ
幼い頃から障害のある妹の世話をしてきた透子。妹は生活のすべてにおいて介助が必要で、母親がパートに出ているときはそのすべてを透子が担ってきました。最初は母親のためにと頑張っていた透子も、やがて「妹から離れたい」と願うようになります。
県外の大学へ出たいという透子の希望を知ったとき、母は「家から通える大学にして」と言い、父は「大学くらい好きに選ばせてやれ」と対立しました。どちらの気持ちも痛いほどわかる透子は、「誰も悪くない」と理解しながらも、「どうして私だけが……」という思いを消せずにいました。
実家を離れ、恋人の洸平やたくさんの友達たちに囲まれて過ごす毎日はとても楽しく、自由。けれど、妹の存在は誰にも話していません。「みんなが“普通”に接してくれるのが、心地いい」それでも、洸平との将来を考えるたび、妹のことを隠し続けることに不安を覚えます。
「洸平と結婚しても、桃乃は関係ない――」そう思いながらも、桃乃の存在が“一生逃れられない負債”のように感じてしまう透子。
「このことを知ったら…洸平はなんて言うだろうか」
■同じきょうだい児の立場であっても抱える悩みは人それぞれ
――「きょうだい児」をテーマにして作品を作るときに気をつけたこと、そして、大切にしていることなどあれば教えてください。
うみこさん：「きょうだい児」とひとくくりにされがちですが、実際には、障害のある兄弟姉妹との関係が良好な人、表面上は関係を続けていても、その内面では複雑な感情や葛藤を抱えている人、家族と縁を切る選択をした人など、その想いや立場は驚くほど多様です。悩んでいることや困りごとも、それぞれの立場や家庭環境、障害のある兄弟姉妹の特性、きょうだい児自身の年齢によっても変わっていくと感じます。
きょうだい児の抱える悩みや状況は人によって大きく異なります。同じ立場であっても、正反対の意見を持つことすらあります。多くの当事者の方々と話を重ねる中で、「きょうだい児は皆こうだ」と一括りに語ることはできない、と強く実感しました。そこで本作では、あくまで主人公・透子という一人の人生を丁寧に描くことを大切にしています。
その一方で、きょうだい児の多様さを知ってもらえるように、複数の当事者の方の考え方やエピソードを入れる工夫もしています。たとえば「結婚」の描写では、透子が家族だけの小さな式を選ぶ一方で、障害のある兄弟姉妹とバージンロードを歩いた人、籍のみを入れて式を挙げなかった人など、さまざまな選択の形を紹介しています。
■「特別な人たちの話ではない」見えないところで頑張ってきた全ての人に伝えたいこと
――取材・執筆をする前のきょうだい児に対するイメージと、作品を描き上げた今現在の思いでは、どのような変化がありましたか？
うみこさん：取材前は、SNSや投稿された体験談を読む中で「きょうだい児の多くは辛い思いを抱えながら、その気持ちを隠して日常を送っているのではないか」と考えていました。けれど、実際に当事者の方々とお話をすると、悩みがある方もいらっしゃる一方で、障害のある兄弟姉妹と良好な関係を築いている方も多く、抱える思いや環境は本当に人それぞれなのだと痛感しました。
そのため、「きょうだい児」という枠で一括りに語ることの難しさを強く感じ、物語としてどこを切り取るべきか非常に悩みました。ただ、取材を通して出会った“普段は言葉にしづらい本音”や“しんどさ”は、作品として丁寧にすくい取りたいとも思いました。
読者の方たちから寄せられたご感想を拝見して、そうした思いや背景が伝わっていたことを感じ、描き終えた今はとても安心しています。
――この先、描いてみたいテーマや挑戦してみたいことなどあれば教えてください。
うみこさん：福祉業界で働いていた経験を活かして、 福祉業界の啓発活動をしていきたいという思いがあります。漫画を通して分かりやすく表現していきたいです。
他には、自分が愛媛の田舎で暮らしているので、田舎の暮らしを描くなど、もっと田舎の仕事を増やせるような活動が出来たらと思います。あと、ダイエット漫画も興味があります。全然成功しないので(笑)。ごはんの漫画を読んだりするのがめちゃくちゃ好きなので、需要があればごはん漫画も描いてみたいです！
――最後に、読者へのメッセージをお願いします。
うみこさん：きょうだい児についての作品を描きながら、取材を通して多くの方の言葉に触れ、あらためて、家族の形はひとつじゃないと感じました。この作品は、“障害のある兄弟姉妹をもつ人”をテーマにしていますが、特別な人たちの話ではありません。誰もが家族の中で何らかの役割を担い、互いを思いながら生きています。人には言えない深い悩みや痛みを抱え続けてきた気持ちをそっと受け止められるような作品を、これからも描いていけたらと考えています。
この本を読んでくださる方が、「自分の家族をもっと大切にしたい」と思ったり、「誰かの優しさに気づけた」と感じてくださったりしたら、それが何よりうれしいです。そして、“きょうだい児”という存在を通して、見えないところで努力を続けてきたすべての人に、「どうか自分を一番に大切にしてください」とお伝えしたいです。
「これは“特別な人たち”の話ではなく、みんながどこかに共感できる話を描きたかった」と語ってくれたうみこさん。他者を思いやる気持ちに光を当て、“自分を大切にしていい”という優しいメッセージを届けてくれる一冊です。
取材・文＝宇都宮薫