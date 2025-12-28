Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡õ¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ±»þ¸ø³«
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¤¤ç¤¦28Æü¡¢YouTube¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤È¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆ±»þ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1000¿Í¤Î18ºÐÀ¤Âå¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×
¡¡22ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÆÍÇË¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç²Î¤¦¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÎNHKÁí¹ç¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù(2024Ç¯12·î25ÆüÊüÁ÷)¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç²Î¤¦¡ÖGOOD DAY¡×¤ÎTBS·Ï¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù(2025Ç¯11·î3ÆüÊüÁ÷)¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡NHK¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¤Ç¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢1000¿Í¤Î18ºÐÀ¤Âå¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤È¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤ë¥ß¥»¥¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥Æ¥ì¥Óx¥ß¥»¥¹¡Ù¤Ç¤Î¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï¡¢20¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¤¿Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
