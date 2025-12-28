¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂ¿ËàÀî¡¡ÉðÅÄÀµµª¡Ö¿¤Ó·¿¤ÇÂ¾¤ÎÂ¤âµÚÂèÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¡ÖÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Â¿ËàÀî¡Ë
¡¡ÉðÅÄÀµµª¡Ê£µ£·¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£¶£°´ü¡¦£Â£±¡á¤¬£¹£Ò¡¢¥³¥ó¥Þ£°£±¤Î²÷£Ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤êÍ½ÁªÆÍÇË¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¡ÖÂ¤Ï¿¤Ó·¿¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂ¤âµÚÂèÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢£Ó¤¬Æñ¤·¤¤¡£ÃÙ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë£°£±¤À¤·¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤ê¤âÈ¯½ç½Å»ë¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤Èº£Àá¤ÏÉ÷¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÅöÃÏ¤Î£Ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤Ë¤Ï£²Áö£±£²ÅÀ¤¬¥Î¥ë¥Þ¡££´ÆüÌÜ¤âÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤ê£±£¹Ç¯£µ·î°ÊÍè¤ÎÅöÃÏ½àÍ¥¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£