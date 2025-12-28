muqueが、12月24日にリリースした新曲「bestie」のMVを公開した。

本作のミュージックビデオは過去作に続きGROUPNが監督を担当。湖畔のハウススタジオを舞台に、4人が自然体で楽しく過ごすひとときを切り取った映像に仕上がっている。

2025年の邦楽シーンを駆け抜けてきたmuqueが今年の最後に送る楽曲がこの「bestie」。11月に発表された初のフィーチャリング楽曲「Dancing in my bad life (feat. CLAN QUEEN)」では壮大なロックサウンドで新境地を切り開いた彼らだが、本作では一転、ギターを軸にした温かみのあるシンプルな音作りに挑戦。特にイントロから響くバリトンギターの音色は印象深く、この独特な低音のトーンが、楽曲全体の情景や雰囲気をより際立たせている。

「bestie」というタイトルには、親しい友人や特別な絆を表すスラングから着想を得た意味が込められている。テーマは「友情」。歌詞には、〈もしも道がないなら新しい道君と進むだけ 何も怖くないよ君の声がするから〉といった深い絆が感じられる言葉が紡がれており、Asakuraの繊細で暖かい歌声によって、聴く人にそっと寄り添うような心地良さを生み出してくれるはずだ。

また、muqueは2026年3月から＜muque LIVE TOUR 2026＞も開催する。こちらはこれまで訪れたことのない都市のライブハウスから、5ヶ所に渡るZeppまで計14ヶ所を巡る全国ツアーとなっている。チケットはFC先行受付中。

◾️＜muque presents “PLAYPARK 4”＞ 2025年 ※終了公演は省略

12月30日（火）愛知・Zepp Nagoya ※振替公演 開場17:00 / 開演18:00 GUEST ACT：CLAN QUEEN ▼チケット

前売 STANDING 1F：5,500（税込）2F指定席：\6,000（税込）

当日 STANDING 1F：\6,0000（税込）2F指定席:\6,500（税込）

＊名古屋公演、福岡公演はスタンデイング1Fのみ

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限： 4枚

チケット：https://eplus.jp/muque/

◾️＜muque LIVE TOUR 2026＞ 2026年

3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00

3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00

3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00

3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00

3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00

3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00

3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00

3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00

3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00

4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00

4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00

4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00

4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00

4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00 ▼チケット

All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込） ○Zepp公演のみ

All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）

2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）

※別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可

※枚数制限4枚 ▼FC先行実施期間：〜12月28日（日）23:59 ※抽選

http://muque-fc.com/

◾️ライブ出演情報 ◆＜a子とmuque＞

2026年1月30日（金）Music Club JANUS

開場18:30 / 開演19:00

出演：a子 / muque

チケット：https://w.pia.jp/t/am0130/ ◆＜Chilli Beans. “good days tour”＞大阪公演

2026年2月14日（土）Zepp Namba

開場17:00 / 開演18:00

出演：Chilli Beans. / muque

▼チケット

1Fスタンディング：前売：\7,000（税込）

2F指定席：前売：\7,500（税込）

※1申し込み4枚まで

※未就学児入場不可

※入場時別途ドリンク代必要