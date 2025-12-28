²Î¼ê¡¦May¡Çn¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÄ¹ß·¹§»Ö¤È¤Î·ëº§È¯É½¡Öº£¸å¡¢ÎÉ¤Æü¤òÁª¤ó¤ÇÆþÀÒÍ½Äê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡Û²Î¼ê¤ÎMay¡Çn¡Ê36¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¡Ê43¡Ë¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¤Î36ºÐ²Î¼ê¡¢Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¤Ç½ðÌ¾
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È May¡Çn¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£¸å¡¢ÎÉ¤Æü¤òÁª¤ó¤ÇÆþÀÒÍ½Äê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢May¡Çn¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö»äMay¡Çn¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎMay¡Çn¿ÍÀ¸¤ò¹¹¤ËÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ËöÈø¤Ë¤ÏÄ¾É®¤Î½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1989Ç¯10·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢36ºÐ¡£2005Ç¯¡¢¼å´§15ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2008Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤Ç²ÎÉ±¥·¥¨¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à¤Î²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢°ìÌö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£POPS¤«¤éROCK¡¢DANCE¡¢R&B¤ÈÉý¹¤¯²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ½÷À²Î¼ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ä²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ5ÅÙ¤ËÅÏ¤êÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2010Ç¯¤«¤é¤Ï³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¡£º£¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦16ÅÔ»Ô¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢5·î¤Ë¡ÖMay¡Çn 20thAnniversary Concert¡×¤ò³«ºÅ¡¢8·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTWENTY¡¿¡¿NEXT¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2026Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¡ÖMay¡Çn 20th Anniversary Live Tour 2026¡ØThe BEST of May¡Çn¡Ù¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
43ºÐ¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡£¥í¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£May¡Çn¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊMay¡Çn¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2015Ç¯¡Á2018Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç±Ç¤¨¤ëÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¥¤¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥¿¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÂ¿ºÌ¤Ê³Ú´ï¤òÁà¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
