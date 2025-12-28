©︎YK MUSIC ENTERTAINMENT

WILD BLUEが、2026年1月14日にデジタルシングル「Glitch」（読み：グリッチ）を配信リリースすることを発表した。あわせて、3月23日にカレンダー『WILD BLUE CALENDAR』を発売することも決定した。

「Glitch」は、12月28日にNHK大阪ホールで開催された年末スペシャルイベント＜WILD BLUE Special Event【ほりでい】＞にて初披露され、同イベント内でリリースが発表された楽曲。完璧さや“正解”を求められる時代に、自分の“Glitch（＝バグ／不完全さ）”を肯定し、愛することをテーマに掲げたメッセージソングになっているという。

さらに、2026年カレンダー『WILD BLUE CALENDAR』の発売も決定した。カレンダーの発売記念イベントは、3月28日、29日に大阪、4月5日は東京で実施予定。詳細は今後、WILD BLUEオフィシャルHPおよびSNSで順次発表される。

なおWILD BLUEは、2026年に1stアルバム『CURVE』のリリースと初の全国ホールツアーが決定している。

◾️1stアルバム『CURVE』 リリース日：2026年発売予定

※WILD BLUEオフィシャルHP・SNSにて後日発表予定

■＜新春！？わぶらじ大運動会〜WILD軍 対 BLUE軍〜＞ 日程：2026年1月31日（土）東京・立川ステージガーデン

16:00開場／17:00開演

詳細：https://wildblue-official.com/news/202512141800/

◾️＜WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！＞ 日程：2026年3月22日（日）大阪音楽堂

※開場／開演時間、チケット情報などの詳細は後日発表予定。

詳細：https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/