WILD BLUE、不完全さを愛するメッセージソング「Glitch」配信リリース決定
WILD BLUEが、2026年1月14日にデジタルシングル「Glitch」（読み：グリッチ）を配信リリースすることを発表した。あわせて、3月23日にカレンダー『WILD BLUE CALENDAR』を発売することも決定した。
「Glitch」は、12月28日にNHK大阪ホールで開催された年末スペシャルイベント＜WILD BLUE Special Event【ほりでい】＞にて初披露され、同イベント内でリリースが発表された楽曲。完璧さや“正解”を求められる時代に、自分の“Glitch（＝バグ／不完全さ）”を肯定し、愛することをテーマに掲げたメッセージソングになっているという。
さらに、2026年カレンダー『WILD BLUE CALENDAR』の発売も決定した。カレンダーの発売記念イベントは、3月28日、29日に大阪、4月5日は東京で実施予定。詳細は今後、WILD BLUEオフィシャルHPおよびSNSで順次発表される。
なおWILD BLUEは、2026年に1stアルバム『CURVE』のリリースと初の全国ホールツアーが決定している。
■7thデジタルシングル「Glitch」
2026年1月14日（水）リリース
Pre-save / add：https://ykmusicent.lnk.to/wildblue_glitch_pre
◾️1stアルバム『CURVE』
リリース日：2026年発売予定
※WILD BLUEオフィシャルHP・SNSにて後日発表予定
■＜新春！？わぶらじ大運動会〜WILD軍 対 BLUE軍〜＞
日程：2026年1月31日（土）東京・立川ステージガーデン
16:00開場／17:00開演
詳細：https://wildblue-official.com/news/202512141800/
◾️＜WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！＞
日程：2026年3月22日（日）大阪音楽堂
※開場／開演時間、チケット情報などの詳細は後日発表予定。
詳細：https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/
