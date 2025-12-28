短いのに女っぽい！！【40・50代】に猛プッシュしたい♡「前下がりショートボブ」

「女性らしさをキープしたいけど、髪は短くしたい……」そんな40・50代には、「前下がりショートボブ」をリコメンド。後ろはすっきりと首を出しつつ、顔まわりにはボリューム感を演出。顎先に向かってニュアンス感をプラスするヘアスタイルで、横顔美人も狙えそう。今回は、埼玉県志木市のヘアサロン「PARC by Un ami」の@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、おしゃれ感たっぷりの前下がりショートボブをご紹介します。

ふわふわで大人可愛い前下がりショートボブ

ふわふわと柔らかそうな質感で、女性らしさを十分に感じさせるショートボブ。やや長めのレングスなら、初心者さんや髪を短くするのは久しぶりという人も挑戦しやすそうです。透明感のあるベージュ系のカラーリングと合わせれば、さらにエアリーな雰囲気に。

ラフなスタイリングでおしゃれ見え

前下がりのショートボブは、顎先に向かってニュアンス感をプラスするサイドの髪もポイントに。前髪は長く残してサイドに流すことで、色っぽい横顔を演出してくれそうです。軽く毛束をつくるようなラフなスタイリングでおしゃれ見えするので、身支度にかける時間をこれまでより短くできるかも。

レイヤーカットでボリューム感アップも

@urano_kazuyukiさんが紹介しているショートボブは、後頭部のふんわりとしたボリューム感にも注目を。「乾かすだけで後頭部に丸みが出て、シルエットが綺麗になりますよ」とのことなので、頭の形をキレイに見せたい人にもおすすめです。サイドに入れた短めのレイヤーをエアリーにスタイリングして、軽やかな雰囲気をキープしつつも全体的なボリューム感もアップして見せられそう。

気になるフェイスラインをカバー

カットラインをシャープにそろえたアレンジをきかせたショートボブは、フェイスラインをスマートに見せてくれるかも。さらに長めの前髪がフレームのように顔まわりにかかり、頬のゆるみや顎まわりの骨格もカバーしてくれるはず。女性らしさと爽やかさを両得できる前下がりショートボブを、ぜひ次回のヘアチェンジ候補としてチェックしておいてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里