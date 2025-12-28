YONA YONA WEEKENDERS、デビュー記念日に東京でワンマンライブ＜YONANOHI＞開催決定。同公演を台北で開催も
YONA YONA WEEKENDERSが、2026年4月7日に自身最大規模の会場となる東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブ＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞を開催することを発表した。さらに、同公演は4月25日に台北で開催されることも決定。
4月7日（＝ヨナの日）は、YONA YONA WEEKENDERSのメジャーデビュー記念日であり、＜YONANOHI＞ワンマンライブの開催日。本日、神奈川・横浜ベイホールで開催された年末ワンマンライブ＜NOUKAI＞にて、2026年の＜YONANOHI＞はスケールを拡大し、東京と台北の2都市での開催することをアナウンスした。
まず4月7日（火）は東京・EX THEATER ROPPONGIで、バンド史上最大キャパの祝祭公演を実施。さらに4月25日には、最新EP『予酔いの宵』収録曲「I.K.T.W」誕生の契機となった台北でも＜YONANOHI＞公演を行う。
東京公演のチケット先行抽選受付期間は、本日21時から1月4日23時59分までとなっている。台湾公演のチケット詳細は後日発表とのことだ。
◾️＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞
2026年4月7日（火）
＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -tokyo-＞
会場 : EX THEATER ROPPONGI
時間：OPEN 18:00 / START 19:00 予定
価格 : 5,500円（1drink別）
チケット先行抽選申し込み：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
※先行抽選受付期間：2025年12月28日（日）21:00〜2026年1月4日（日）23:59
2026年4月25日(土)
＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -taipei-＞
会場：The Wall Live House
時間：OPEN 17:00／START 18:00予定
※チケット詳細後日発表
◾️6th EP『予酔いの宵』
2025年9月24日（水）リリース
○完全生産限定盤（2CD）
・品番：VIZL-2465 価格：税込3,300円
・パッケージ仕様：紙ジャケット
・購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026624/VIZL-2465.html
・配信：https://jvcmusic.lnk.to/Yoyoinoyoi
[CD収録内容]
DISC1）6th EP『予酔いの宵』
1. 予酔いの宵
2. 未明のブルー
3. イケてるPOP
4. I.K.T.W
5. あたらしい旅
DISC2）特典DISC
1. あたらしい旅 -弾き語り-
2. I.K.T.W -弾き語り-
3. イケてるPOP -弾き語り-
4. 未明のブルー -弾き語り-
5. 予酔いの宵 -弾き語り-
6. hitokoto -語り-
7. 残暑 by 磯野くん
8. カレーでOK by 磯野くん
9. wait for the sun (acoustic) by 磯野くん
10. 予酔いの宵 -instrumental-
11. 未明のブルー -instrumental-
12. イケてるPOP -instrumental-
13. I.K.T.W -instrumental-
14. あたらしい旅 -instrumental-
15. “メシ食って寝るだけ→リルバズ” live from WWWX 5days day1
16. “誰もいないsea→君とdrive→寿司と酒” live from YONANOHI 2025
