YONA YONA WEEKENDERSが、2026年4月7日に自身最大規模の会場となる東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブ＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞を開催することを発表した。さらに、同公演は4月25日に台北で開催されることも決定。

4月7日（＝ヨナの日）は、YONA YONA WEEKENDERSのメジャーデビュー記念日であり、＜YONANOHI＞ワンマンライブの開催日。本日、神奈川・横浜ベイホールで開催された年末ワンマンライブ＜NOUKAI＞にて、2026年の＜YONANOHI＞はスケールを拡大し、東京と台北の2都市での開催することをアナウンスした。

まず4月7日（火）は東京・EX THEATER ROPPONGIで、バンド史上最大キャパの祝祭公演を実施。さらに4月25日には、最新EP『予酔いの宵』収録曲「I.K.T.W」誕生の契機となった台北でも＜YONANOHI＞公演を行う。

東京公演のチケット先行抽選受付期間は、本日21時から1月4日23時59分までとなっている。台湾公演のチケット詳細は後日発表とのことだ。

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026＞ 2026年4月7日（火）

＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -tokyo-＞

会場 : EX THEATER ROPPONGI

時間：OPEN 18:00 / START 19:00 予定

価格 : 5,500円（1drink別）

チケット先行抽選申し込み：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/

※先行抽選受付期間：2025年12月28日（日）21:00〜2026年1月4日（日）23:59 2026年4月25日(土)

＜YONA YONA WEEKENDERS “YONANOHI” ONEMAN LIVE 2026 -taipei-＞

会場：The Wall Live House

時間：OPEN 17:00／START 18:00予定

※チケット詳細後日発表

◾️6th EP『予酔いの宵』

2025年9月24日（水）リリース ○完全生産限定盤（2CD）

・品番：VIZL-2465 価格：税込3,300円

・パッケージ仕様：紙ジャケット

・購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026624/VIZL-2465.html ・配信：https://jvcmusic.lnk.to/Yoyoinoyoi [CD収録内容]

DISC1）6th EP『予酔いの宵』

1. 予酔いの宵

2. 未明のブルー

3. イケてるPOP

4. I.K.T.W

5. あたらしい旅



DISC2）特典DISC

1. あたらしい旅 -弾き語り-

2. I.K.T.W -弾き語り-

3. イケてるPOP -弾き語り-

4. 未明のブルー -弾き語り-

5. 予酔いの宵 -弾き語り-

6. hitokoto -語り-

7. 残暑 by 磯野くん

8. カレーでOK by 磯野くん

9. wait for the sun (acoustic) by 磯野くん

10. 予酔いの宵 -instrumental-

11. 未明のブルー -instrumental-

12. イケてるPOP -instrumental-

13. I.K.T.W -instrumental-

14. あたらしい旅 -instrumental-

15. “メシ食って寝るだけ→リルバズ” live from WWWX 5days day1

16. “誰もいないsea→君とdrive→寿司と酒” live from YONANOHI 2025