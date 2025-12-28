◆スピードスケート 全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会 最終日（２８日、長野市エムウェーブ）

男子１０００メートルで元日本記録保持者の山田将矢（ウェルネット）が最終組で転倒し、逆転での五輪代表には届かなかった。レース後、「さっきのレースが最後になります。これ以降は出ない。引退という形にさせていただきます」と、現役引退を表明した。

けがを何度も乗り越えた競技生活だった。２０２０年に当時の日本記録を２度更新。五輪メダル候補と期待されたが、２１年２月に負傷した左足首痛に悩まされた。２季前のＷ杯で１０００、１５００メートルで２冠に輝くなど復活を果たしたが、今度は腰痛が立ちはだかった。

今大会も状態は万全ではなかった。「競技を始めた頃からオリンピックを目指してきて、何度も届く位置に行ったり、戻ったり。激しくその狭間を行き来して、最後の最後でまた悪い波の方が来てしまった」。その悔しさはあったが「心身ともにボロボロの中、最後までよくやれたな。本当に頑張ったと思う」と、自身をねぎらった。

現役ラストレースは転倒後、立ち上がり、歓声を受けてこみ上げるものを感じながら、滑りきった。「悪目立ちしてしまって（他の選手の）記録に水を差してしまった気持ちが強くて申し訳ないけど、転んで立ち上がった後にこんなに応援してくれる人がいるんだと。スケート界に少しでも印象が残る選手であれたなら、幸せだったなと思いました」と振り返った。

１つ前の組で滑った弟の山田和哉（ウェルネット）は大会新記録をマークし、初の五輪代表を確実にした。「僕の思いも乗せていってくれた分、最後は晴れやかに終われた。追い込まれた最後の種目でしっかり結果を出すというのは、実力がないとできない。強いなと思う」。五輪への思いは弟に託し、競技人生に区切りをつけた。