¤ª¼á²à¤µ¤Þ¡Ê¥Ö¥Ã¥À¡Ë¤Î»à°ø¤Ï¿©ÃæÆÇ¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡À¸Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¸¶°ø¡Ö¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¡×¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¹âµ®¤Ê¿ÈÊ¬¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¸ç¤ê¤òµá¤áÂ³¤±¤¿¥Ö¥Ã¥À¡Ê¼á²à¡£¥´¡¼¥¿¥Þ¡¦¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê½¤¹Ô¤ÎËö¤Ë¸ç¤ê¤ò³«¤¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤ÏÊ©¶µ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥Ö¥Ã¥À¤â¿Í¤Î¿È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»à¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥Ã¥À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ´ü¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥Ã¥À¤Î»à°ø¤Ï¿©ÃæÆÇ
¥Ö¥Ã¥À¤¬À¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï80ºÐ¤Î»þ¡¢¥Á¥å¥ó¥À¤È¤¤¤¦ÃÃÌê²°¤«¤é´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦Åª¤Ê½¡¶µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Â¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÏÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¡¡Ö¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤«¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤ºÇ´ü¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥Ã¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥À¼«¿È¤¬Âº¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÃ¯¤â¤¬À¸¤Þ¤ìÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ±À¤¹¤Ê¤ï¤ÁÎÉ¿´¤òµá¤á¤è¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤ÏÆÚÆù¤È´Ø·¸¤¬¡©¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤È¤â¤¢¤ì¥Ö¥Ã¥À¤Ï¿©ÃæÆÇ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌõ¤¹¤È¡¢¥¹¡¼¥«¥é¤Ï¡ÖÆÚ¡×¡¢¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤Ï¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÆÚ¡£¤³¤Î²ò¼á¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤ÎÀ¸ÆùÎÁÍý¡Ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤È¤«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢À¸¤Ê¤é¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥Î¥³¡ÊÆÚ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÃÏÌÌ¤ò·¡¤êÊÖ¤¹¡Ë
¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡£
¤â¤·ÆÚ¤ÎÀ¸Æù¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¿©ÃæÆÇÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥æ¥Ã¥±¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥Î¥³¤âÆÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÇ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¿©¤À¤È¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÆÚ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤Î±£¸ì¤Ç¡¢¥Ö¥Ã¥À¤ËµØ¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿¡Ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê©¶µ¼Ô¤¬Æù¿©¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡©
Ê©¶µÅÌ¤âÆù¿©OK¡©¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤È¤³¤í¤Ç¥Ö¥Ã¥À¤¬¿©¤Ù¤¿¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤¬ÆÚÆù¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Ê©¶µ¤Ç¤Ï»¦À¸¤äÆù¿©¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥À¤¬Æù¿©¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æù¿©¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ©¶µÅÌ¤Ç¤â°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÆù¤Ç¤âµû¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥Ã¥À¤¬Æù¿©¤ò¶Ø¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥å¥ó¥À¤«¤é¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥Ã¥À¤ÎÍ¥¤·¤¤¿´¸¯¤¤
ºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´¤òÇÛ¤Ã¤¿¥Ö¥Ã¥À¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥Ã¥À¤Ï¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°ìÈÖÄï»Ò¤Î¥¢¡¼¥Ê¥ó¥À¤ËÅÁ¸À¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥å¥ó¥À¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¤½¤Ê¤¿¤Î¸¥¾å¤·¤¿¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥Ã¥À¤Ï½¤¹Ô¤ò´°À®¤·¤ÆÞºÜÑ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¤½¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë¸ùÆÁ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡×
¤³¤ì¤Ï¥Á¥å¥ó¥À¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¸¥¾å¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥Ö¥Ã¥À¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²á¤Á¤ÎÊó¤¤¤È¤·¤ÆºÒ¤¤¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡×¤È¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¿´¸¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î»à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¸¯¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤Ï¥Ö¥Ã¥À¤¬ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥«¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¿¥ô¥¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢80ºÐ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¿©¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤ºÇ´ü¤Ë¤³¤½¡¢ÀäÂÐ¼Ô¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¿Í´Ö¤¬¼«¤é¤ÎÁ±À¤òÄÉµá¤¹¤ëÊ©¶µ¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§º´¡¹ÌÚ´×¡ØNHK100Ê¬deÌ¾Ãø ¥Ö¥Ã¥À ºÇ´ü¤Î¤³¤È¤Ð¡ÙNHK½ÐÈÇ¡¢2016Ç¯6·îÃæÂ¼¸µ¡Ø¥Ö¥Ã¥ÀºÇ¸å¤ÎÎ¹ Âç¥Ñ¥ê¥Ë¥Ã¥Ð¡¼¥Ê·Ð¡Ù´äÇÈ½ñÅ¹¡¢1980Ç¯6·î