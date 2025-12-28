「M―1グランプリ2025」準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテが27日放送のTBS「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）に出演し、ボケ担当の渡辺銀次（40）が実家の家業を明かした。

鋭い社会批判のフレーズが大きな話題を呼んだ渡辺と小橋共作（36）のコンビ。この日もデジタルデトックスのネタを生披露し、MCの同局・安住紳一郎アナウンサーから「現代社会の生きづらさみたいなものを渡辺さんの小気味いい、インチキくさい講師に説明されたみたいで面白いですね」と絶賛された。

渡辺のもとには「代弁してくれてありがとう」という反応も届いているというが、小橋は「この人は代弁しているつもりはないんですよ。自分が貧乏だったっていうだけで」と説明。

安住アナから今年気になったニュースを聞かれた渡辺は「これは発信するつもりはありません」と強調したうえで、「コメ。私、実家がコメ農家なんですよ」と告白。コメ不足で価格が高騰した令和のコメ騒動を受けて「あの時は本当に…ねえ…農家に怒りが向いた時とかはね…フフフフンてなりましたよね」と顔芸で思いを表現すると、安住アナは「これでひとネタ作ってもらいたいと思いますけど」と話した。

また、脚本家の三谷幸喜氏は「声が凄く良くて。これだけ心に来る声を持ってらっしゃるって得だなと思う」と小橋の声を絶賛。自身の芝居に起用する可能性を聞かれると「どっちか選べって言われたら絶対こっちの方です」と小橋を指名していた。