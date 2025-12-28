お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める28日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの芸人を「太田プロの所ジョージ」と呼ぶ場面があった。

「輝く!有吉レコード大賞」とし、太田プロから10名を超える人気芸人が出演し、歌声を披露する回。そこでお笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹の番になると、有吉は「戦隊モノはどうなっていくんですか?」と質問した。

芸能界きってのマニアで知られる宮下は「今度はメタルヒーローが始まるみたいですよ。『ギャバン』とかそっち系のシリーズが始まるみたいで」といい、戦隊シリーズが終了する理由については「僕のリアルな解析だと、おもちゃの売り上げがあまり良くなかったんじゃないかなって。ポケモンカードとかワンピースとかも台頭してきたので」と解説した。

趣味を仕事につなげる姿勢に、有吉は「さすが“太田プロの所さん”といったところですね」と一言。また「熱中症にもなっても、ああいう経口補水液のCMをずっと続けていらっしゃいますから。ただじゃ転ばない、さすが所さん」と話していると、宮下は「僕の話どこにいきましたか?」とツッコミを入れていた。