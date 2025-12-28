¡ÚÁ´Ê¸¡Û¤â¤â¥¯¥í¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡ÉÀî¾å¥¢¥¥é»á¡¢£³¥°¥ë¡¼¥×Íè½Õ²ò»¶¤òÀâÌÀ¡Ö·èÄê¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀî¾å¥¢¥¥é»á¤¬28Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖAMEFURASSHI¡×¡Öukka¡×¡ÖLumiUnion¡×¤ÎÍè½Õ¤Ç¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£4¿ÍÁÈ¤Î¡ÖAMEFURASSHI¡×¤Ï3·î13Æü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢7¿ÍÁÈ¤Î¡Öukka¡×¤Ï5·î24Æü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢8¿ÍÁÈ¤Î¡ÖLumiUnion¡×¤Ï4·îËö¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
Àî¾å»á¤ÏÄ¹Ê¸¤ò¸ø³«¡£¡ÖAMEFURASSHI¡¢ukka¡¢LumiUnion¤Î3ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ò»¶¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³èÆ°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á±¿±Ä°ìÆ±¤Ï¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ë»ê¤ëºÇ¸å¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÄÇ½À¤òÂº½Å¤·¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿AMEFURASSHI¡¢ukka¡¢LumiUnion¤Î3ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ò»¶¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³èÆ°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æüº¢¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¡¢¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á±¿±Ä°ìÆ±¤Ï¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Ë»ê¤ëºÇ¸å¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÄÇ½À¤òÂº½Å¤·¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹¤«¤¤¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î28Æü
¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È
Àî¾å¥¢¥¥é