「柿の種のオイル漬けシリーズ」領域拡大　「ご飯にのせる」から「パンにのせる」へ挑戦　甘味系新商品を発売　阿部幸製菓

阿部幸製菓は「柿の種のオイル漬けシリーズ」の領域を拡大した。

12月23日、同シリーズから甘味系新商品「パンにのせる柿の種のオイル漬け チョコ味」（チョコ味）を一部店舗で先行発売し、これまでの「ご飯にのせる」訴求から新たに「パンにのせる」訴求に挑んでいる。

「チョコ味」は、パンと合わせることを前提に開発された。アイスクリームのトッピングにも好適という。

「甘じょっぱさ・食感・香ばしさがより引き立つ、新しい柿の種体験が生まれた。オイルに漬かっていながらザクザク食感の柿の種と、ピーナッツの粒やクラッシュした柿の種などが入ったチョコ味のペーストをよく混ぜ合わせることで、甘さの中に柿の種のしょうゆの味わいが絶妙にマッチし止まらないおいしさ」（阿部幸製菓）とコメントする。

「チョコ味」の発売に伴い、新潟をおいしさで盛り上げたいとの共通の想いから、新潟県のベーカリー「ブルックリン」とコラボ。ブルックリン長岡店・上越店で共同企画商品「柿の種チョコクリームデニッシュ」が12月18日から数量限定で発売されている。

「サクサクのデニッシュ生地にザクザクの柿の種を含むとろりとしたチョコ味のペース トがマッチしたご当地デニッシュ。新潟ならではのパン×米菓の融合を楽しんでいただきたい」と呼びかける。