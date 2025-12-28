UCC¾åÅçàÝàê¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¡¦²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°ìÉô¤ò²Á³Ê²þÄê¡¡2026Ç¯3·î1Æü¤«¤é
¡¡UCC¾åÅçàÝàê¤Ï12·î22Æü¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼À½ÉÊ¤Î°ìÉô¤È²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼À½ÉÊ4ÉÊÌÜ¤ò¡¢2026Ç¯3·î1ÆüÇ¼ÉÊÊ¬¤«¤é²Á³Ê²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¡¢ÊñÁõ»ñºà¡¢ÊªÎ®Èñ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏµÞ·ã¤Ê±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼À¸Æ¦¤ÎÄ´Ã£²Á³Ê¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Æ°¤¡£
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²Á³Ê²þÄê¤ÎÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¿ô¤ÏÈó¸øÉ½¡£
¡¡²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²Á³Ê²þÄê¤ÎÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤ÏÊ´¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ 160g¡×¤È¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥ï¥ó¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼ 8ÇÕ¡×¡ÖÆ± 16ÇÕ¡×¡ÖÆ± ¥³¥¯¿¼¤á 8ÇÕ¡×¤Î·×4ÉÊ¡£
¡¡¾®ÇäÅ¹¤Î¼Â¼ÁÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï10¡Á18¡ó¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥ï¥ó¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼ 8ÇÕ¡×¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¡¢¸½ºß¤¬508±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢598±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤äÀ¸»º¹ñ¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ë¶¡µëÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¸¶ÎÁ¹â¤Ï2024Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÆóÂçÉÊ¼ï¤Î¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¡¦¥í¥Ö¥¹¥¿¼ï¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£