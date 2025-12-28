¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½ÅÊõ¡£ÏÂµí100¡ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×41ºÐ¡¦Ç¯¼ý700Ëü±ß
¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«ÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÇ¯Ëö¤Ï´óÉÕ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¶á¤Å¤¡¢´óÉÕÀè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»41ºÐÃËÀ¤Î¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê39ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¡Ê8ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í700Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô700Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§120Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§120Ëü±ß
2025Ç¯¤ËºÇ¤âËþÂ¤·¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤Î¤ª¤ª¤¤¤¿ÏÂµí100¡ó»ÈÍÑ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ó 34¸Ä·×Ìó2.4kg¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ëÊÖÎéÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¤À¤«¤é¡×Áª¤ó¤À¤È¸À¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿34¸ÄÆþ¤ê¤ÈÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡Ö¥Ð¥éÅà·ë¤Ê¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤ËÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢°ìÉÊ¤¿¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÌõ¤¢¤êÄ¹ºê¥«¥¹¥Æ¥éÀÚ¤êÍî¤È¤·3¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¶¡¤ËºÇÅ¬¡×¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ìõ¤¢¤ê¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¤Ï¡ÖÌ£¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¥Ï¥º¥ì»þ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¡×¤¿¤á¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤è¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¿©ÉÊ·Ï¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ÖµþÅÔ»Ô¤ÎÎ¹¹Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ°è³èÀ¤ËÌòÎ©¤ÄÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»41ºÐÃËÀ¤Î¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§41ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê39ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¡Ê8ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í700Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô700Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§120Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§120Ëü±ß
¡Ö°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤ÏÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤Î¤ª¤ª¤¤¤¿ÏÂµí100¡ó»ÈÍÑ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÎò¤Ï¡Ö3Ç¯¡×¡£ËèÇ¯¡Ö²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ç8Ëü±ßÁ°¸å¡×ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
2025Ç¯¤ËºÇ¤âËþÂ¤·¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤Î¤ª¤ª¤¤¤¿ÏÂµí100¡ó»ÈÍÑ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ó 34¸Ä·×Ìó2.4kg¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ëÊÖÎéÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¤À¤«¤é¡×Áª¤ó¤À¤È¸À¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿34¸ÄÆþ¤ê¤ÈÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡Ö¥Ð¥éÅà·ë¤Ê¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤ËÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢°ìÉÊ¤¿¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÏÃÏ°è³èÀ¤ËÌòÎ©¤Ä¡×ÊÖÎéÉÊ¤Ï¡ÖÃÏ°è±þ±ç¤È»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÌõ¤¢¤êÄ¹ºê¥«¥¹¥Æ¥éÀÚ¤êÍî¤È¤·3¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¶¡¤ËºÇÅ¬¡×¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ìõ¤¢¤ê¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¤Ï¡ÖÌ£¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¥Ï¥º¥ì»þ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¡×¤¿¤á¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤è¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¿©ÉÊ·Ï¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ÖµþÅÔ»Ô¤ÎÎ¹¹Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ°è³èÀ¤ËÌòÎ©¤ÄÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)