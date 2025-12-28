吸いごたえが強いと思うフレーバーメンソール加熱式たばこランキング！2位「テリア パープル メンソール」1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックの「吸いごたえ」を重視するユーザーも多いのではないでしょうか。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「吸いごたえが強いと思うフレーバーメンソールタイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【9位までの全ランキング結果】
回答者にテリア パープル メンソールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「他のベリーより吸いやすい」（30代男性／群馬県）
「それなりに強くて良い」（30代男性／北海道）
「テリアメンソールとほとんど同じ吸いごたえを感じたため」（20代男性／愛知県）
「吸いごたえはあると思います」（50代女性／神奈川県）
「女性に人気な味だと思います。シーシャを吸ってるような感じがするので好きです」（20代女性／福島県）
＝＝＝
回答者にテリア ブラック パープル メンソールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「爽やかさもありながら喉にくる感じがあっていい」（30代男性／大阪府）
「メンソールもしっかりと強く、ベリーの風味もあり美味しい」（20代女性／三重県）
「ベリーの味がガツンときたから」（30代女性／新潟県）
「これが1番ガツンと来た」（30代男性／福島県）
「ベリーの中にガツンとくるメンソールを感じる」（30代女性／埼玉県）
＝＝＝
伊藤：2位の「テリア パープル メンソール」は、人気のベリーフレーバーとメンソールを組み合わせたたばこスティックです。ベリーの甘い香りを楽しむことができますが、フレーバーの味はそれほど濃くなく、強烈なメンソールに一味違った風味が加わったような印象です。
通常のメンソール系スティックとは違った吸いごたえを感じることができるので、普段メンソール系を吸わない人にも、ぜひ試してみてほしいたばこスティックです。
1位の「テリア ブラック パープル メンソール」は、強烈なメンソールが特徴の人気たばこスティック「テリア ブラック メンソール」にベリーの味わいが加わった商品です。フレーバーが組み合わさったことで、「テリア ブラック メンソール」とは違った刺激を感じることができます。強いメンソールが好きだけど、たまには普段吸っているたばことは違うものも試したいという人におすすめです。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
