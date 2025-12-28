【全国版】自治体ブランドランキング！ 2位「神奈川県鎌倉市」を抑えた1位は？【2025年】
大東建託は、全国47都道府県に居住する20歳以上の男女18万2805人を対象に調査を実施し、「いい部屋ネット 自治体ブランドランキング2025＜全国版＞」として発表しました。本記事では、そのランキング結果を紹介します。
調査結果によると、認知率は88.1％と高く、特に「良いイメージ」は58.0％と高く評価されています。「悪いイメージ」も2.6％と低水準です。実際に「訪れたことがある」と回答した人も48.8％と半数近くに上っており、その訪問体験が良いイメージにつながっていることがうかがえます。
調査結果では、ブランド偏差値111.6と他を寄せ付けない強さを見せました。認知率は90.6％と全国的に知られており、「良いイメージ」も57.9％とトップクラスの評価を得ています。「悪いイメージ」が1.4％と低く、高い認知度と好意的なイメージを両立させています。
(文:田中 寛大)
2位：神奈川県鎌倉市昨年4位から順位を上げた「神奈川県鎌倉市」が2位にランクインしました。古都としての歴史的な寺社仏閣と、美しい海をはじめとする豊かな自然環境が共存する、日本有数の観光地です。
1位：石川県金沢市1位に輝いたのは、昨年と同じく「石川県金沢市」でした。「加賀百万石」の城下町としての歴史的な街並みや兼六園、金沢21世紀美術館に代表される現代アート、そして豊かな食文化が融合する、魅力あふれる都市です。
