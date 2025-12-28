「貴重すぎる…」二宮和也、駅のホームで迷う！「8番出口探してる？」「電車乗ってる！」ファン大混乱
俳優の二宮和也さんは12月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。駅のホームで迷っている状況を報告しました。
【写真】二宮和也、駅のホームで迷う！
二宮さんが電車で移動しているうえに、大ヒットした主演映画『8番出口』を連想させる投稿に、「ちゃんと出口に辿り着いたかしら」「電車で移動？？ どこ行くの？？ リアル迷う男」「異変があったら 引き返せば良いんだよ」「ちょっと電車乗ってどこ行くんwww」「異変見つけたら引き返してね」「あ、あ、合ってるよ、、、？」「え！？ 二宮和也電車乗ってるの！！！」「8番出口探してる？」「えーホームにいるの？」「出口は8番でしょ！」などのコメントが多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「異変見つけたら引き返してね」二宮さんは「あ、あ、合ってるよな、、、？」とつづり、1枚の写真を載せています。駅のホームで撮影した写真で、柱の案内を見てどの出口が正しいのか戸惑っている様子。
「おじさん何回もすれ違ってるよ」同日の約1時間後には、「あ、あれ、、？ 俺、、さまよって、、、 ・・・・・・・・」とつづり、「出口4」と表示された案内板の写真を投稿している二宮さん。無事に駅から出られたのでしょうか……。ファンからは「まだ4番でループ中!?」「迷子フラグ立ってる…？」「さまよってる姿を想像すると可愛いです笑」「やばい まだ出られてないじゃん」「おじさん何回もすれ違ってるよ」「あと四つかな？」「ねぇ！！ まだ地下鉄なの？！」「可愛い可愛い可愛い可愛い」「どこだ！？ みんなで助けに行くよ？」とのコメントが寄せられています。
