9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡16ºÐ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡Ö½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiON!¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Îø½Õ¤Í¤Í¡Ê16¡Ë¤¬¡Ö½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò28Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø½Õ¤Í¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÎø½Õ¤Í¤Í¡¢Ã¦Âà¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØÎø½Õ¤Í¤Í¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î28ÆüÉÕ¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ã¦ÂàÈ¯É½¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü°Ê¹ß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤¿ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÈ¯¿®Åù¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤È¤â³§ÍÍ¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£