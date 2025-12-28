µÞÀÂ¤«¤é5Ç¯àÀîÂ¼¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñá¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅ·¹ñ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤Ãç´ÖÃ£¡×
Ãç´Ö¤ò¼Å¤ó¤Ç¡ÄOB¡¦¸½Ìò¤¬½¸¹ç ¡¡
¡¡¤«¤Ä¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é5Ç¯¡Ä¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥ÈÃ£¤Î½¸¤¤¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Þ¤ÇÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡×¤ÇÆÃÇ¤¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÅÄ½¨Ê¿¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Î¤¿¤á2020Ç¯¤Ë55ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¤ÎÀîÂ¼Î´»Ë¤µ¤ó¤òÅé¤à¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡ÃæÂ¼¹¸¤äÌøÅÄÍª´ô¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏÂÅÄµ£¤äÂ¼¾¾Í¿Í¥³¡¼¥Á¤ËÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÄ»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿¹Í£ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÅÄÇ·¾å·Ä»°Ïº¤µ¤ó¡¢»³Àî¼þ°ì¤µ¤ó¤éOB¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÍ½Äê¤¬¹ç¤ï¤ºÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Îº²¡¢±Ê±ó¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¸Î¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÀîÂ¼¥³¡¼¥Á¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ç¤ÎÁãÁÈ¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª´é¤¬Â·¤Ã¤Æ¡Ä´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤Ãç´ÖÃ£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯¤«¤é29Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¡¦´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£