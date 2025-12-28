テレビ東京「出川哲朗のプロ野球順位予想2025 答え合わせ大反省会【リアルガチ】」（後11・00）が26日に放送され、ヤクルトファン代表のお笑いタレント、出川哲朗（61）が他球団の若手投手に「変わんないでほしい！」と訴える場面があった。

日本ハムファン代表の伊集院光（58）がチームについて熱く語っていると、MC席の出川は「伊集院くん、日本ハムはさ、若いピッチャーどんどん出てくるじゃん」と声をかけた。

そして、今季チーム4位の8勝を挙げた2021年ドラフト1位右腕・達孝太投手（21）の名前を挙げた出川。「プロ野球ファンからすると、達ってコメントも面白いね！ちょっと生意気だよね。でも、なんか久々にヤンチャな選手が出てきて」と目尻を下げた。

これに伊集院は“親心”から「俺はちょっとだけ心配してるのは、もう押しも押されもせぬ日本球界代表するピッチャーになった時の軽い炎上が今からちょっと。その先は超えなきゃいけないじゃん、あのボンボンボンボンいう感じは」と苦笑い。

それでも出川は「俺ね、もっと投げさせろだなんだ監督にいう人もなかなかいないし。本当に久々に個性的な人、出てきたと思って。だからもっと凄くなっても変わんないぐらいで、炎上キャラであのまま…」とし、「達選手、いろいろ言われる可能性あるけど、変わんないでほしい！」と画面を通じて達に熱くメッセージを送っていた。