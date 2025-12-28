58ºÐ¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡¢¡È°Ü½»Àè¡É¤òÃµ¤¹Î¹¡¡¤¹¤ë¤È¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¸¶ºî¼Ô¤«¤éÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÅìÌî¹¬¼£¤Ï°Ü½»¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¸å0¡§55¡Á1¡§55¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¡¢¡È°Ü½»Àè¡É¤òÃµ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÌî¹¬¼£¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤ÎµÇ°»£±Æ
¡¡ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿´²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤ÅìÌî¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢°Ü½»¤¹¤ëÄ®¤ò¼«¤éÄ´ºº¤¹¤ë¡È¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÂè8ÃÆ¡ÖÄ¹Ìî¸©º´µ×»ÔÊÔ¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¤ÎËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç7¤Ä¤Î³¹¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤äÀèÇÚ¤Î°Ü½»¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Ê¸²½¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤Ò¤È¤Ä¤Î³¹¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢°Ü½»Àè¤Î·èÄê¤ÏÌ¤¤À¡ÖÊÝÎ±¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8¤ÄÌÜ¤Î¸õÊäÃÏ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î·Ú°æÂô¥¨¥ê¥¢¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ëº´µ×»Ô¡£Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÌó70Ê¬¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸³è´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿»Ô³¹ÃÏ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈ´·²¤È¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î°Ü½»´õË¾¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JRº´µ×Ê¿±ØÁ°¤«¤éÎ¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÅìÌî¤Ï¡¢Â²¼¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¡£80Ç¯Âå¤Î¥Ö¡¼¥àÄ¾·âÀ¤Âå¤Ç¡¢Ç®¿´¤ÊÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅìÌî¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÉðÏÀÂº»á¤Ïº´µ×»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤¬7¤Ä¡¢ËÌÅÍ¼·À±¤ò¤«¤¿¤É¤ë¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥¤È¤«¥é¥ª¥¦¤â¡©¡×¤È¿§¤á¤Î©¤ÄÅìÌî¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¤Ê¤ó¤ÈÉðÏÀÂº»á¤«¤é¡¢Ä¾¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£
¡¡¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤µ¤Þ¡¢¤è¤¦¤³¤½º´µ×»Ô¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µ»º¤Î¡È¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡É¤ò·ã¿ä¤·¤¹¤ëÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÅìÌî¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¡ÖÉðÏÀÂºÀèÀ¸¡¢¥Ð¥ó¥¶¡Á¥¤¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎËüºÐ»°¾§¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ËÉÙ¤ÊÃÏ²¼¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿º´µ×»Ô¤Ï¼òÂ¤¤ê¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÅìÌî¤Ï300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¼òÂ¢¡ÖµÌÁÒ¼òÂ¤¡×¤òË¬¤Í¡¢19ÂåÌÜÅö¼ç¤Î°æ½Ð¤µ¤ó¤Ë½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¿·¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ¾¿å¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¼«Ëý¤Î½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¤Ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÈÎº¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢°æ½Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤âÈó¾ï¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£°æ½Ð¤µ¤ó¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤È¤¤¤¦¡Ö¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Ë¥á³¦¤ÎÄ¶ÂçÊª´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¨¡¢Í§¤À¤Á¡©¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢²¶¤âÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8Ç¯Á°¤ËÅìµþ¤«¤éU¥¿¡¼¥ó°Ü½»¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤à°Ü½»¼Ô¤Î¡ÈÀèÇÚ¡ÉÃæÅç¤µ¤óÂð¤òË¬Ìä¡£º´µ×»Ô¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤ÎÏÃ¡¢¤´¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÈÄ¹Ìî¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡É¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤æ¤Ç¤¿¤«¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¤òÌ£¤ï¤¦¤Û¤«¡¢°Ü½»¼ÔÀìÍÑ¤Î½¸¹ç½»Âð¡Ö¥Û¥·¥Î¥Þ¥ÁÃÄÃÏ¡×¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢º´µ×»ÔÆÈ¼«¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤âÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¡£
