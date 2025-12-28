¿·³¤Þ¤æ¥¢¥Ê¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤ª¤â¤ìー½÷À¡×¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
º£Ç¯¡¢ABCÄ«ÆüÊüÁ÷¤Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡¦¿·³¤Þ¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£¥é¥¤¥¿ー¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤ëÎëÌÚ½ß»Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ³Ø¹»À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢»äÎ©¤Î½÷»Ò¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¤ÏÅìµþ¤È¤¤¤¦¥¥é¥¥é¤·¤¿³¹¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¿ë¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æº£Ç¯¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¾ÍèÁü¡Ø¤ª¤â¤ìー½÷À¡Ù¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡ª
――¹â¹»»þÂå¡¢¿·¤¿¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡Ù¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¿Í¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬Ãæ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»þ¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ø¤ò²ø²æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½µå»ù¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤è¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――»Ø¤ò²ø²æ¤·¤Ê¤¤°Ù¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÀÜ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿¿·õ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥Ô¥¢¥Î¤Ïº£¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ2°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤âºÃÀÞ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢Îý½¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¸¤Ã¤È½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç(¾Ð)¡£
――¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¹ñ2°Ì¤Ê¤é¤Ð¡¢³¤³°Î±³Ø¤ÎÏÃ¤È¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÏÃ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ô¥¢¥Î°Ê³°¤Î¹¤¤À¤³¦¤ò´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Åìµþ¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡(³ØÀ¸À¸³è¤Ï)ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡¡º£¡¢MBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î³¤ÅÏÌ¤Íè¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¿å¾å¥¹¥ーÉô¤Ë¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¹ç½É»°Ëæ¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤ØÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ë3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£»ä¤Ï²ø²æ¤Ç3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿å¾å¥¹¥ーÉô¤Ç¤Ï¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ã±°Ì¤â4Ç¯À¸¸å´ü¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬(¾Ð)¡¢¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ùæ¤Þ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ÂºÝ¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
――¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー»î¸³¤â¿§¡¹¤È¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Åìµþ¤ÎÊüÁ÷¶É¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡ØÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¤ÎºÎÍÑ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìºòÆü¡¢Êì¤Ë°©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÂçºå¤Ç»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¤«¤é¡ª¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î¶É¤Ë¸þ¤±¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÁü¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡Ù¤âÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡ÖM-1¡×¤âÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Ë¥åー¥¹¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤â¡ª¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÌ´¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡²¿¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤ª¤â¤ìー½÷À¡Ù¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤ª¤â¤ìー½÷À¡©¡©¡©¡©¡¡²¿¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì
¤ª¤â¤ìー½÷À¤Ç¤¹¡ª
――¤ª¤â¤ìー½÷ÀÈ¯¸ÀÁ³¤ê¡¢º£Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¿·³¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÊÍÛ¥¥ã¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÈÆÃ¤Î¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢ー¡Ä¡£¤¢¤Î¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ËÍ§Ã£¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ³Ø¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤â¶ì¤·¤¯¤Æ°Å¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¼«Á³¤ÈÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ËèÆü¤ò³Ú¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Íè¡Ø¤ª¤â¤ìー½÷À¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
――¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¸µµ¤¤ÊÌÀ¤ë¤¤ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¿¶¤ìÉý¤¬¿·³¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤Ê¤Èº£Æü¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¡ØÃæ¿È³«¤±¤¿¤é¤³¤ì¤Ê¤ó¤ä¡ª¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è(¾Ð)¡£¾Íè¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡Ø¤ª¤â¤ìー¤È¤³¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¿·³¤Þ¤æ¥¢¥Ê¤Î¼ç¤Ê½Ð±éÈÖÁÈ¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡Ë
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚ½ß»Ë¡Ë
ÎëÌÚ½ß»Ë¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ï¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡£ABC¥é¥¸¥ª¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãーBOY¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ～3»þ¡Ë¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¡£»¨»ï¡ØQuick Japan¡Ù¡ØMeets¡Ù¤Ê¤É¼¹É®Ã´Åö¡£