¡ÚÁ´Ê¸¡Û¾×·â¡ª¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×È¯¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë£³ÁÈ¤¬Íè½Õ¤Ç¤Î²ò»¶¤ò»öÌ³½ê¤¬È¯É½
Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡ÖAMEFURASSHI¡×¡Öukka¡×¡ÖLumiUnion¡×¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤¬26Ç¯½Õ¤òºÇ¸å¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£4¿ÍÁÈ¤Î¡ÖAMEFURASSHI¡×¤Ï3·î13Æü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢7¿ÍÁÈ¤Î¡Öukka¡×¤Ï5·î24Æü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢8¿ÍÁÈ¤Î¡ÖLumiUnion¡×¤Ï4·îËö¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¡£
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯½Õ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆAMEFURASSHI¡¢ukka¡¢LumiUnion¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢²ò»¶¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ·èÄê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤È²ÄÇ½À¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»Ù±ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ò»¶¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶Æü»þ¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÇÛ¿®¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êAMEFURASSHI¡¢ukka¡¢LumiUnion¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤È¤´»Ù±ç¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¡¢¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î28Æü
¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È