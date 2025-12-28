WILD BLUEが、デジタルシングル「Glitch」を2026年1月14日に配信リリースする。

本情報は、本日12月28日にNHK大阪ホールで開催された年末スペシャルイベント『WILD BLUE Special Event【ほりでい】』にて楽曲初披露と共に発表されたもの。完璧さや“正解”を求められる時代に、自分の“Glitch（バグ／不完全さ）”を肯定し愛することをテーマに掲げたメッセージソングとなっている。これまでの爽やかなイメージを残しつつも、クールでダンサブルなビートが彼らの新境地を感じさせる1曲だ。

あわせて、3月23日にカレンダー『WILD BLUE CALENDAR』を発売することも決定。カレンダーの発売記念イベントは、3月28日、29日に大阪、4月5日に東京で開催予定。詳細は今後、WILD BLUEオフィシャルHPおよびSNSで順次発表される。

なおWILD BLUEは、2026年に1stアルバム『CURVE』のリリースと初の全国ホールツアーが決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）